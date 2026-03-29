  "Лъвовете" с официална тренировка на стадиона 24 часа преди финала

  • 29 март 2026 | 09:14
Българският национален отбор по футбол ще проведе официална тренировка на терен "А" на стадион "Gelora Bung Karno Madya (GBK)" в Джакарта от 16 часа днес.

Sportal.bg ще излъчва първите 15 минути от нея на живо.

Заниманието е точно 24 часа преди финала на турнира FIFA Series между България и домакините Индонезия (от 16:00 часа в понеделник, 30 март).

Както е известно, "лъвовете" разгромиха Соломоновите острови с 10:2 в първия си мач от турнето в Индонезия, а домакините сразиха с 4:0 Сейнт Китс и Невис, за да стигнат финала.

Снимки: Startphoto

