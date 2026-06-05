България U17 разгроми връстниците си от Албания

Юношеският национален отбор на България до 17 години постигна победа с 4:1 над връстниците си от Албания в контролна среща. Възпитаниците на селекционера Светослав Петров демонстрираха отлична игра по време на мача, който се проведе в Тирана.

Единият голмайстор за младите "лъвове" бе Александър Захариев, който отбеляза две попадения, второто от които бе реализирано със зрелищна задна ножица. Другите два гола за българския тим бяха дело на Петър Петров, като единият падна след впечатляващ удар от центъра на терена.

През по-голямата част от срещата българските национали доминираха на терена и показаха сериозен потенциал, както в нападение, така и в защита и заслужено стигнаха до убедителния успех.

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