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  3. Калоян Петков: Този мач можеше да свърши с много по-голям резултат

Калоян Петков: Този мач можеше да свърши с много по-голям резултат

  • 5 юни 2026 | 21:24
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Селекционерът на женския национален отбор на България - Калоян Петков, говори пред Sportal.bg след успеха с 3:1 над Гибралтар в мач от европейските квалификации за Мондиал 2027. Наставникът на "лъвиците" сподели, че иска от своите състезателки да бъдат по-уверени пред вратата на противника.

"Трябваше да падне този ранен гол, за да сме по-уверени. До 15-20 минута имахме някакви грешки. Нямахме търпението да изградим атаката. Може би мачът стана същият като в Гибралтар. Имахме проблем с жълти картони. Затова трябваше да спестим игрово време на Ивана, на Лора, на Бианка. Влязоха млади момичета, които за първи път участват в такива мачове. Имахме страшно много шансове. Трябва да сме по-уверени пред вратата. Този мач можеше да свърши с много по-голям резултат. Победата е победа. Очаква ни нелеко гостуване на Хърватия.

Втори успех за "лъвиците" в квалификациите за Мондиал 2027
Втори успех за "лъвиците" в квалификациите за Мондиал 2027

Ние винаги излизаме за победа. Хубаво е, че през този цикъл отборът започна все повече да играе с топката. С опита, който придобиваме, отборът върви в посока да играе атакуващ футбол. Днес беше трудно да разбиваме такъв нисък блок, но и това го има във футбола. Справиха се момичетата. Трябваше да вкараме повече голове, но трите точки са важни.

Имаме проблеми с реализацията. Ще работим над тази концентрация да не допускаме такива голове в последната минута. Защото колкото и добър атакуващ футбол да играеш, концентрацията трябва да е 90 минути. Тези неща ще ги говорим и ще ги работим", заяви Петков.

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Снимки: Startphoto

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