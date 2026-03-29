В Индонезия: слаб интерес за "захарните момчета", срещу България публиката скача двойно

На полуфинала между Индонезия и Сейнт Китс и Невис от турнира FIFA Series 2026 са присъствали около 25 000 души, което в Джакарта се оценява като слаб интерес. Домакините удариха с 4:0 "захарните момчета", какъвто е прякорът на тима от КОНКАКАФ. За срещата с България обаче наставникът на нашите Александър Димитров очаква поне 50 000 зрители на трибуните на стадион "Гелора Бунг Карно".

Специалистът призна по-рано през деня пред медиите, че вярва, че публиката ще бъде дванайсетият играч на домакините в утрешния финал на състезанието. При равенство в редовното време, "лъвовете" и индонезийците ще прибегнат до изпълнения на дузпи, за да излъчат победител.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Индонезия

