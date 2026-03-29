Владимир Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав Йорданов

Владимир Николов сподели, че е сбъднал детската си мечта да отбележи гол в мач с екипа на националния отбор на България. Николов се разписа на три пъти във вратата на Соломоновите острови при разгрома с 10:2.

"За мен е чест да бъда тук. Искам да благодаря на старши треньора, на целия щаб, на момчетата, на хората, които са зад мен. Последните месеци за мен бяха по-трудни от това, което очаквах. Една мечта се сбъдна за мен. От много време исках да вкарам гол за националния отбор. Всяко момче мечтае да вкара гол за националния отбор. Аз вкарах три, което ми оставя много хубави спомени от Индонезия. Надявам се, че ще вкарам още голове в бъдеще".

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

"Напълно подкрепям Тонислав Йорданов за това, което каза. Разбира се, че си коментираме в отбора. В крайна сметка имаме две последователни победи и пак се излива негативно отношение върух нас. Това, което си говорим, е, че малко или много голяма част от тези момчета сме минали през U17, U19 и U21. Там сме получавали добри коментари. Сега, когато сме тук, върху нас е изливат лоши коментари. Все едно сме лоши. Надявам се, когато се приберем в България, да се радват нашите близки".

Снимки: Startphoto