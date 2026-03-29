Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 3463
  • 14
Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов взе отношение по повод ироничните коментари по адрес на националния отбор след победата с 10:2 над Соломоновите острови.

„Прави впечатление, че след мача определени гласове бяха особено активни в социалните мрежи. Това е среда, в която всеки има право на мнение, но когато става въпрос за националния отбор, вярвам, че отговорността към думите трябва да бъде по-висока.  

Истината е, че националният отбор винаги ще бъде подложен на критика – както при загуби, така и при победи. Това е част от футбола. Но е важно да не губим мярката и уважението към играчите, които днес защитават честта на България. Те имат отлични условия за подготовка в рамките на този лагер. Условия, които нямаше да имат и на европейска територия. Тимът работи с високо ниво на професионализъм и отдаденост. Всеки ден виждам как тези млади футболисти влагат усилия, дисциплина и сърце – не просто за резултат, а за бъдещето на националния отбор. Те градят нещо ново.  

Турнирът FIFA Series, организиран от FIFA, е формат, който тепърва набира скорост и привлича все повече национални отбори от различни континенти. Основната му цел е да предостави международна конкурентна среда и възможност за развитие на отборите извън традиционния календар. За нас участието е както отговорност, така и шанс – да изграждаме отбор, да даваме възможност на играчите да се доказват и да натрупат увереност.

Момчетата, които представляват България в момента, подхождат с изключителен професионализъм – както в тренировъчния процес, така и в официалните срещи. Те заслужават подкрепа и разбиране, защото носят тежестта на националната фланелка в един сложен и преходен период.

Критиката е важна, когато е градивна. Но още по-важно е да стоим зад отбора си – особено когато той показва желание, дисциплина и стремеж към развитие. В тима са млади момчета, които заслужават подкрепа, а вместо това биват нападани дори в моменти, когато печелят. Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор. Трябва да им стане ясно на някои хора, че така няма да стане. Преди две години затворихме война, която убиваше българския футбол, а тези хора сега се опитват отново да тровят и сеят раздори. Футболистите не заслужават подигравки – заслужават доверие. Защото те представляват България.“

Следвай ни:

