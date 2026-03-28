  3. Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

  • 28 март 2026 | 17:04
Вчера България победи с 10:2 Соломонови острови в първи мач от турнира FIFA Series 2026, но вместо да поздравим футболистите, че подходиха сериозно към срещата, се случи точно обратното - отвсякъде заваляха злобни коментари и груби подигравки сякаш това не са наши сънародници, а някакви неодушевени предмети, служещи за забавление на тълпата. Тълпа, която чакаше с огромна надежда да се провалим срещу екзотичното футболно джудже, за да се позабавлява с провала.

Йорданов: Хейтят ни хора, които не са се събличали по физическо! Ако беше сърбин, Марин щеше да е в Ливърпул

Хора, какво ви става? Какъв е този наш манталитет? Така ли обичате и подкрепяте България? Защо след победа с 10:2 изсипвате тонове омраза и подигравки срещу млади български момчета? Какво точно очаквахте вчера от тях - да загубят, за да ви се осмисли седмицата ли?

Правете разлика между отбора и БФС.

Подигравайте се на шефовете във футболния съюз за безумния воаяж из Индийския и Тихия океан. Критикувайте ФИФА, която е основният виновник за организирането на това турне.

Но защо се гаврите с отбора, при положение че направи това, което се очакваше от него - да разгроми противника?

Това 10:2 не е срам, а гордост за България, защото тимът подобаващо защити своята/нашата чест и удари звучен шамар на недалновиден чиновник от ФИФА, който е решил, че е добра идея да ни изправи срещу Соломонови острови и Сейнт Китс.

Шегите и закачките са част от футбола, но когато те са изтъкани от злоба и са насочени срещу млади български момчета и мъже, не го приемам за нормално. Какво самочувствие да имат те, когато четат цялата тази злостна ирония, изляла се след успех с 10:2? Ами ако се подхожда по същия начин и спрямо вас на работните ви места? Нима целта не е да им дадем кураж, за да носят с желание и плам фланелката на България?

Защо ни е толкова кеф да ги мачкаме и унижаваме дори при добре свършена работа?

Представям си какво ще се случи, ако след два дни паднем от Индонезия - 250 милионната държава, която има титуляри в Бундеслигата, италианската Серия А и Лига 1 на Франция?

Не е нормално да се криеш зад клавиатурата и да обиждаш по този начин свои сънародници, които са победили с 10:2.

Хора, спрете се! Не сме на футболното ниво, на което всички ни се иска, но това не е повод след всеки мач - победа, равен или загуба, буквално да размазваме играчите.

Всички знаем, че проблемът не е в тях, а много по-дълбок, но постъпваме по най-лесния и елементарен начин - гавра с артистите на терена, а не със задкулисните сценаристи.

Неадекватни политици непрестанно се бъркат където не им е работа, включително и във футбола, но критика от медии и фенове - минимална, и то ако не са от “нашите”. Търпим да ни се казва какво да правим и какво да не правим - слушаме и безропотно изпълняваме. Фалират ни грандовете - помърморим малко, разсърдим се и след три дни всичко е забравено.

Обаче идва мач на България и богатото ни народно творчество разкрива пълния си блясък. Дерзайте, имате два дни да измислите нови “оригинални” лафове! Все пак трябва да спазим традицията и да натъртим, че ще бием или паднем от “аборигените с копия” в Индонезия!

