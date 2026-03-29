Верстапен загуби битката с Гасли, иска промени от Ред Бул

Макс Верстапен настоя Ред Бул да се справят с проблемите с баланса на колата им и бившият световен шампион описа представянето на RB22 като "неустойчиво".
Четирикратният световен шампион определи своя автомобил като „неуправляем“, след като се класира 11-и в квалификацията на „Сузука“, и заяви, че е „извънредно разочарован“ след шокиращото си отпадане във втората част на сесията.
Нещата не се подобриха особено и в неделното състезание за Верстапен, който постигна слаб напредък и успя да завърши едва на осмо място, след като се оказа блокиран зад болида на Алпин, пилотиран от Пиер Гасли.
„Не мисля, че беше много добре. Вчера беше катастрофа, а днес в състезанието просто извлякох максимума", заяви Верстапен пред Sky Sports F1 след надпреварата.
На въпрос какво ще прави по време на предстоящата едномесечна пауза във Формула 1 след отмяната на състезанията в Близкия изток заради войната в Иран, нидерландецът отговори: „Ще участвам в още състезания, неща, които ме карат да се усмихвам.“
„В същото време ще говоря и с отбора, за да се опитаме да намерим повече скорост и по-стабилен баланс, защото това не е устойчиво и за нас като екип“, добави той.
Верстапен отново подчерта, че настоящото му недоволство произтича от новите правила за двигателите във Формула 1, а не толкова от липсата на конкурентоспособност на Ред Бул в момента.
„Може да имаш лош баланс, но това, разбира се, не променя начина, по който трябва да се състезаваме, и като цяло цялата система - обясни той. - Вече коментирах това няколко пъти. Това е ограничението и мисля, че много пилоти говорят по този въпрос. Разбира се, това е най-големият проблем за мен.“
„Разбира се, бих искал да печеля, но мога да приема и ако карам за седмо място. Просто начинът, по който карам до седмото място със системите и всичко останало, не е никак забавен.“
Снимки: Gettyimages