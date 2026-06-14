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Фредерик Васьор: Хамилтън се справи фантастично

  • 14 юни 2026 | 18:29
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Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор също похвали 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън за първата му победа с болид на Скудерията.

„Това е огромно облекчение – обясни французинът. – Последната година и половина за нас беше трудна, с възходи и спадове. Но победата днес е огромна мотивация за всички нас.

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона
Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

„От първата обиколка знаехме, че работата с гумите ще е ключът и Хамилтън се справи фантастично, както с това, така и с всичко останало.“

Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално
Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално
 Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона
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Снимки: Gettyimages

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