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Хамилтън, Ръсел и Норис сториха нещо невиждано от 1968 година насам

  • 14 юни 2026 | 18:32
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Люис Хамилтън, Джордж Ръсел и Ландо Норис завършиха на първите три позиции в провелата се по-рано днес Гран При на Барселона и така за първи път от близо 60 години във Формула 1 имаше изцяло британски подиум.

За последно това се случи в Гран При на САЩ на „Уоткинс Глен“ през 1968 година, когато Джаки Стюарт печели пред Греъм Хил и Джон Съртийс. Надали тогава някой си е представял, че Великобритания ще трябва да чака 58 години за следващия случай, в който трима представители на страната ще се качат заедно на подиума.

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона
Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

Чисто статистически Великобритания си остава най-успешната страна във Формула 1, като нейните представители са спечелили общо 327 победи в общо 1156 състезания в историята на шампионата. На второ място със 179 е Германия, а тройката със 101 оформя Бразилия, която е последната държава с поне 100 триумфа.

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Снимки: Gettyimages

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