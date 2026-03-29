Стела: Не е ясно дали Пиастри щеше да спечели без колата за сигурност

Шефът на Макларън Андреа Стела обясни, че не е сигурен, че Оскар Пиастри е щял да спечели в Япония без намесата на колата за сигурност.

„Днес можехме да се борим с Ръсел, той беше малко по-бърз от нас, но Оскар имаше предимството да е пред него – коментира Стела. – Изглеждаше, че Оскар е влязъл в ритъм и можеше да го задържи зад себе си и щяхме да имаме възможност да победим Ръсел.

„Но не е ясно дали щяхме да задържим Антонели зад нас, който си пробиваше път през колоната. Но най-важното за нас е, че имаме прогрес, видяхме го в квалификацията и той беше потвърден и в състезанието. Това е добра позиция преди паузата, но ще работим усилено, за да подобрим колата.

„Ландо направи добро състезание и имаше възможност да изпревари Хамилтън в самия край. Вчера казахме, че ще е добре ако можем да се борим с колите на Ферари и направихме точно това. Но Ландо имаше проблеми в тренировките и заради работата на тима той изостана.“

Пиастри: Щеше да е интересно без колата за сигурност

