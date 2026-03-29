Тото Волф се пошегува с лошия старт на Антонели

Шефът на Мерцедес Тото Волф се пошегува с лошия старт на Андреа Кими Антонели, заради който италианецът се срина от първо на шесто място в началото на Гран При на Япония.

„Лош старт, но тези деца карат шофьорски курсове на коли с автоматик – каза през смях Волф. – Трябва да ги научим как да отпускат съединителя бавно, плавно и да не бързат излишно. Тези коли обаче не са никак лесни за каране. Стартовете ни са посредствени и трябва да променим това.

„При Антонели действията му направиха така, че колата му да не ускори. На телевизията изглеждаше добре как ускорява с превъртащи гуми, но това не е бързо потегляне.

„В състезанието обаче той успя да си пробие път напред и когато беше важно вече беше бърз, успяхме да удължим първата му серия с една обиколка, това провали състезанието на Джордж и даде разликата.

„Що се отнася до колата на Джордж, липсата на темпо вчера беше заради наша колективна грешка, а днес трябваше да защитава позицията си срещу Леклер в началото, но определено ние не му осигурихме перфектен автомобил.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages