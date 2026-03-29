Въпреки че отборът на Мерцедес се размина с трета поредна двойна победа от началото на сезона във Формула 1, Сребърните стрели продължават да водят убедително в генералното класиране при конструкторите.
След първите три състезателни уикенда за годината екипът от Бракли оглавява подреждането с общо 135 точки и аванс от 45 пред най-близкия си преследвач Ферари. Тройката с пасив от 89 пункта оформят действащите двукратни шампиони от Макларън, които днес записаха своя първи подиум за сезона благодарение на Оскар Пиастри, който завърши втори зад победителя Андреа Кими Антонели в Гран При на Япония.
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Япония:
Мерцедес – 135 точки
Ферари – 90
Макларън – 46
Хаас – 18
Алпин – 16
Ред Бул – 16
Рейсинг Булс – 14
Ауди – 2
Уилямс – 2
Кадилак – 0
Астън Мартин – 0
