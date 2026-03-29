  Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Япония

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Япония

  29 март 2026 | 09:51
  • 1023
  • 0
Въпреки че отборът на Мерцедес се размина с трета поредна двойна победа от началото на сезона във Формула 1, Сребърните стрели продължават да водят убедително в генералното класиране при конструкторите.

След първите три състезателни уикенда за годината екипът от Бракли оглавява подреждането с общо 135 точки и аванс от 45 пред най-близкия си преследвач Ферари. Тройката с пасив от 89 пункта оформят действащите двукратни шампиони от Макларън, които днес записаха своя първи подиум за сезона благодарение на Оскар Пиастри, който завърши втори зад победителя Андреа Кими Антонели в Гран При на Япония.

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Япония:

  1. Мерцедес – 135 точки

  2. Ферари – 90

  3. Макларън – 46

  4. Хаас – 18

  5. Алпин – 16

  6. Ред Бул – 16

  7. Рейсинг Булс – 14

  8. Ауди – 2

  9. Уилямс – 2

  10. Кадилак – 0

  11. Астън Мартин – 0

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Какви стратегии можем да очакваме в Гран При на Япония?

Какви стратегии можем да очакваме в Гран При на Япония?

  • 29 март 2026 | 00:05
  • 1301
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

  • 28 март 2026 | 23:40
  • 25870
  • 0
Хорхе Мартин: Никога досега не бях печелил така в MotoGP, рискувах с избора на гуми

Хорхе Мартин: Никога досега не бях печелил така в MotoGP, рискувах с избора на гуми

  • 28 март 2026 | 23:31
  • 1159
  • 0
Пеко Баная: В края останах без задна гума

Пеко Баная: В края останах без задна гума

  • 28 март 2026 | 23:22
  • 487
  • 0
Педро Акоста: Знаех, че ще ми е трудно срещу Априлия и Дукати

Педро Акоста: Знаех, че ще ми е трудно срещу Априлия и Дукати

  • 28 март 2026 | 23:16
  • 422
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин

  • 28 март 2026 | 22:59
  • 629
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 3327
  • 14
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 13695
  • 21
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 5838
  • 16
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 8973
  • 19
Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 13110
  • 14
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 11150
  • 11