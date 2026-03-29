Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Япония

Въпреки че отборът на Мерцедес се размина с трета поредна двойна победа от началото на сезона във Формула 1, Сребърните стрели продължават да водят убедително в генералното класиране при конструкторите.

優勝！! 🏆🐺🇯🇵 KIMI WINS THE JAPANESE GRAND PRIX! pic.twitter.com/d0ovLQ6QOi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 29, 2026

След първите три състезателни уикенда за годината екипът от Бракли оглавява подреждането с общо 135 точки и аванс от 45 пред най-близкия си преследвач Ферари. Тройката с пасив от 89 пункта оформят действащите двукратни шампиони от Макларън, които днес записаха своя първи подиум за сезона благодарение на Оскар Пиастри, който завърши втори зад победителя Андреа Кими Антонели в Гран При на Япония.

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Япония:

Мерцедес – 135 точки Ферари – 90 Макларън – 46 Хаас – 18 Алпин – 16 Ред Бул – 16 Рейсинг Булс – 14 Ауди – 2 Уилямс – 2 Кадилак – 0 Астън Мартин – 0

