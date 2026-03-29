Каква беше ролята на Колапинто при катастрофата на Беарман?

  • 29 март 2026 | 11:39
Пилотът на Алпин Франко Колапинто обясни своята гледна точка за ужасяващия инцидент с Оли Беарман по време на Гран при на Япония.

Аржентинският пилот заяви, че се е почувствал като „патица на отстрел“, докато е гледал как Беарман излита от пистата и се забива в предпазните стени. Франко определи катастрофата на Оливър като „наистина странна“.

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Беарман претърпя ужасяващ инцидент в завоя „Лъжицата“ в 22 обиколка, след като изглеждаше изненадан от екстремната разлика в скоростта, докато се опитваше да изпревари Колапинто.

Пилотът на Хаас се движеше с близо 50 км/ч по-бързо от Колапинто, когато рязко зави към тревата, завъртя се и се удари в предпазните бариери с удар с натоварване 50G.

Беарман е понесъл натоварване 50G при катастрофата
Беарман е понесъл натоварване 50G при катастрофата

От Хаас потвърдиха, че Беарман няма счупвания и това е станало ясно при направените рентгенови снимки в медицинския център, но има натъртване на дясното коляно.

„Беше наистина странно, честно казано, бях донякъде като патица на отстрел - обясни Колапинто след финала. - Мисля, че разликата в скоростта е толкова голяма, че е почти сякаш си в загряваща обиколка, а друг пилот е в бърза. Наистина е необичайно.

Тото Волф се пошегува с лошия старт на Антонели
Тото Волф се пошегува с лошия старт на Антонели

„Това е завой, който преминаваме с пълна газ, а той беше с над 50 км/ч по-бърз от мен, така че е много странно. Става наистина рисковано, когато правите не са напълно прави, а имат завои.“

„Когато погледнах в огледалото, той вече се въртеше в тревата. Дори докато се въртеше, ме изпревари, така че представете си разликата в скоростта. Мисля, че в някои моменти това става наистина опасно.“

„Радвам се, че е добре. Видях го да се разхожда в падока и изглеждаше добре.“

Стана ясно защо Ръсел загуби битката с Леклер
Стана ясно защо Ръсел загуби битката с Леклер

Запитан дали е имал възможност да говори с Беарман, Колапинто отговори: „Не, вече попитах дали е добре. Тъй като беше наистина тежък удар, не успях да го видя. Радвам се, че е добре. Беше сериозен инцидент.“

Стюардите не разследваха инцидента, който доведе до излизането на кола за сигурност и обърна хода на неделното състезание. Колапинто призова ФИА да преразгледа проблема с разликите в скоростта във Формула 1, след като самият той имаше рискова ситуация в началото на първия кръг за сезона в Австралия.

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония
 Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Япония
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Япония
Снимки: Gettyimages

Верстапен загуби битката с Гасли, иска промени от Ред Бул

Верстапен загуби битката с Гасли, иска промени от Ред Бул

  • 29 март 2026 | 12:17
  • 599
  • 0
Стана ясно защо Ръсел загуби битката с Леклер

Стана ясно защо Ръсел загуби битката с Леклер

  • 29 март 2026 | 11:32
  • 1174
  • 0
Беарман е понесъл натоварване 50G при катастрофата

Беарман е понесъл натоварване 50G при катастрофата

  • 29 март 2026 | 11:07
  • 1666
  • 0
Стела: Не е ясно дали Пиастри щеше да спечели без колата за сигурност

Стела: Не е ясно дали Пиастри щеше да спечели без колата за сигурност

  • 29 март 2026 | 10:59
  • 743
  • 0
Тото Волф се пошегува с лошия старт на Антонели

Тото Волф се пошегува с лошия старт на Антонели

  • 29 март 2026 | 10:37
  • 1336
  • 0
Леклер: Получи се оспорвано състезание

Леклер: Получи се оспорвано състезание

  • 29 март 2026 | 10:24
  • 1184
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 8168
  • 93
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 17339
  • 34
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 9762
  • 29
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 10510
  • 23
Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 16107
  • 15
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 14743
  • 13