Каква беше ролята на Колапинто при катастрофата на Беарман?

Пилотът на Алпин Франко Колапинто обясни своята гледна точка за ужасяващия инцидент с Оли Беарман по време на Гран при на Япония.

Аржентинският пилот заяви, че се е почувствал като „патица на отстрел“, докато е гледал как Беарман излита от пистата и се забива в предпазните стени. Франко определи катастрофата на Оливър като „наистина странна“.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Беарман претърпя ужасяващ инцидент в завоя „Лъжицата“ в 22 обиколка, след като изглеждаше изненадан от екстремната разлика в скоростта, докато се опитваше да изпревари Колапинто.

Пилотът на Хаас се движеше с близо 50 км/ч по-бързо от Колапинто, когато рязко зави към тревата, завъртя се и се удари в предпазните бариери с удар с натоварване 50G.

От Хаас потвърдиха, че Беарман няма счупвания и това е станало ясно при направените рентгенови снимки в медицинския център, но има натъртване на дясното коляно.

„Беше наистина странно, честно казано, бях донякъде като патица на отстрел - обясни Колапинто след финала. - Мисля, че разликата в скоростта е толкова голяма, че е почти сякаш си в загряваща обиколка, а друг пилот е в бърза. Наистина е необичайно.

„Това е завой, който преминаваме с пълна газ, а той беше с над 50 км/ч по-бърз от мен, така че е много странно. Става наистина рисковано, когато правите не са напълно прави, а имат завои.“

„Когато погледнах в огледалото, той вече се въртеше в тревата. Дори докато се въртеше, ме изпревари, така че представете си разликата в скоростта. Мисля, че в някои моменти това става наистина опасно.“

„Радвам се, че е добре. Видях го да се разхожда в падока и изглеждаше добре.“

Запитан дали е имал възможност да говори с Беарман, Колапинто отговори: „Не, вече попитах дали е добре. Тъй като беше наистина тежък удар, не успях да го видя. Радвам се, че е добре. Беше сериозен инцидент.“

Стюардите не разследваха инцидента, който доведе до излизането на кола за сигурност и обърна хода на неделното състезание. Колапинто призова ФИА да преразгледа проблема с разликите в скоростта във Формула 1, след като самият той имаше рискова ситуация в началото на първия кръг за сезона в Австралия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages