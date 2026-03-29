Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония

След като спечели своята втора поредна победа във Формула 1, Андреа Кими Антонели се превърна в най-младия лидер в генералното класиране в цялата история на световния шампионат.

優勝！! 🏆🐺🇯🇵 KIMI WINS THE JAPANESE GRAND PRIX! pic.twitter.com/d0ovLQ6QOi — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 29, 2026

След първите три кръга за сезона италианският пилот на Мерцедес поведе с общ актив от 72 точки и аванс от 8 пункта пред съотборника си Джордж Ръсел, който остана в подножието на в днешната Гран При на Япония, финиширайки четвърти. Трети в подреждането е пилотът на Ферари Шарл Леклер, който завърши непосредствено пред Ръсел, оформяйки почетната стълбичка на „Сузука“ зад победителят Антонели и Оскар Пиастри с Макларън.

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония:

Андреа Кими Антонели – 72 точки Джордж Ръсел – 63 Шарл Леклер – 49 Люис Хамилтън – 41 Ландо Норис – 25 Оскар Пиастри – 21 Оливър Беарман – 17 Пиер Гасли – 15 Макс Верстапен – 12 Лиам Лоусън – 10 Арвид Линдблад – 4 Исак Хаджар – 4 Габриел Бортолето – 2 Карлос Сайнц – 2 Естебан Окон – 1 Франко Колапинто – 1 Нико Хюлкенберг – 0 Алекс Албон – 0 Валтери Ботас – 0 Серхио Перес – 0 Фернандо Алонсо – 0 Ланс Строл – 0

