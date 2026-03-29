Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония

След като спечели своята втора поредна победа във Формула 1, Андреа Кими Антонели се превърна в най-младия лидер в генералното класиране в цялата история на световния шампионат.

След първите три кръга за сезона италианският пилот на Мерцедес поведе с общ актив от 72 точки и аванс от 8 пункта пред съотборника си Джордж Ръсел, който остана в подножието на в днешната Гран При на Япония, финиширайки четвърти. Трети в подреждането е пилотът на Ферари Шарл Леклер, който завърши непосредствено пред Ръсел, оформяйки почетната стълбичка на „Сузука“ зад победителят Антонели и Оскар Пиастри с Макларън.

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония:

  1. Андреа Кими Антонели – 72 точки

  2. Джордж Ръсел – 63

  3. Шарл Леклер – 49

  4. Люис Хамилтън – 41

  5. Ландо Норис – 25

  6. Оскар Пиастри – 21

  7. Оливър Беарман – 17

  8. Пиер Гасли – 15

  9. Макс Верстапен – 12

  10. Лиам Лоусън – 10

  11. Арвид Линдблад – 4

  12. Исак Хаджар – 4

  13. Габриел Бортолето – 2

  14. Карлос Сайнц – 2

  15. Естебан Окон – 1

  16. Франко Колапинто – 1

  17. Нико Хюлкенберг – 0

  18. Алекс Албон – 0

  19. Валтери Ботас – 0

  20. Серхио Перес – 0

  21. Фернандо Алонсо – 0

  22. Ланс Строл – 0

Още от Моторни спортове

Какви стратегии можем да очакваме в Гран При на Япония?

Какви стратегии можем да очакваме в Гран При на Япония?

  • 29 март 2026 | 00:05
  • 1299
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

  • 28 март 2026 | 23:40
  • 25869
  • 0
Хорхе Мартин: Никога досега не бях печелил така в MotoGP, рискувах с избора на гуми

Хорхе Мартин: Никога досега не бях печелил така в MotoGP, рискувах с избора на гуми

  • 28 март 2026 | 23:31
  • 1158
  • 0
Пеко Баная: В края останах без задна гума

Пеко Баная: В края останах без задна гума

  • 28 март 2026 | 23:22
  • 487
  • 0
Педро Акоста: Знаех, че ще ми е трудно срещу Априлия и Дукати

Педро Акоста: Знаех, че ще ми е трудно срещу Априлия и Дукати

  • 28 март 2026 | 23:16
  • 422
  • 0
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Остин

  • 28 март 2026 | 22:59
  • 629
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

Георги Иванов: Недопустима е подобна атака към институцията национален отбор

  • 29 март 2026 | 10:45
  • 3310
  • 14
Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

Димитров: Няма фаворит, работим и върху вариант "дузпи"

  • 29 март 2026 | 09:30
  • 13674
  • 21
Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

Владо Николов: Сбъднах мечтата си да вкарам гол за България! Напълно подкрепям мнението на Тонислав

  • 29 март 2026 | 09:25
  • 5825
  • 16
60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

  • 29 март 2026 | 01:53
  • 8966
  • 19
Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

  • 29 март 2026 | 02:13
  • 13103
  • 14
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума

  • 29 март 2026 | 09:55
  • 11129
  • 11