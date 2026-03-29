След като спечели своята втора поредна победа във Формула 1, Андреа Кими Антонели се превърна в най-младия лидер в генералното класиране в цялата история на световния шампионат.
След първите три кръга за сезона италианският пилот на Мерцедес поведе с общ актив от 72 точки и аванс от 8 пункта пред съотборника си Джордж Ръсел, който остана в подножието на в днешната Гран При на Япония, финиширайки четвърти. Трети в подреждането е пилотът на Ферари Шарл Леклер, който завърши непосредствено пред Ръсел, оформяйки почетната стълбичка на „Сузука“ зад победителят Антонели и Оскар Пиастри с Макларън.
Антонели спечели в Япония и поведе в класирането, Пиастри и Леклер на подиума
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Япония:
Андреа Кими Антонели – 72 точки
Джордж Ръсел – 63
Шарл Леклер – 49
Люис Хамилтън – 41
Ландо Норис – 25
Оскар Пиастри – 21
Оливър Беарман – 17
Пиер Гасли – 15
Макс Верстапен – 12
Лиам Лоусън – 10
Арвид Линдблад – 4
Исак Хаджар – 4
Габриел Бортолето – 2
Карлос Сайнц – 2
Естебан Окон – 1
Франко Колапинто – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Алекс Албон – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Фернандо Алонсо – 0
Ланс Строл – 0
