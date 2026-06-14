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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:58
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Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Барселона, която беше спечелена от Люис Хамилтън с Ферари:

  1. Андреа Кими Антонели – 156 точки

  2. Люис Хамилтън – 115

  3. Джордж Ръсел – 106

  4. Шарл Леклер – 75

  5. Ландо Норис – 73

  6. Оскар Пиастри – 68

  7. Макс Верстапен – 55

  8. Пиер Гасли – 41

  9. Исак Хаджар – 34

  10. Лиам Лоусън – 26

  11. Франко Колапинто – 19

  12. Оливър Беарман – 18

  13. Арвид Линдблад – 12

  14. Карлос Сайнц – 6

  15. Алекс Албон – 5

  16. Естебан Окон – 3

  17. Габриел Бортолето – 2

  18. Фернандо Алонсо – 1

  19. Нико Хюлкенберг – 0

  20. Валтери Ботас – 0

  21. Серхио Перес – 0

  22. Ланс Строл – 0

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона
Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона
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