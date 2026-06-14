Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след надпреварата за Гран При на Барселона, която беше спечелена от Люис Хамилтън с Ферари:
Андреа Кими Антонели – 156 точки
Люис Хамилтън – 115
Джордж Ръсел – 106
Шарл Леклер – 75
Ландо Норис – 73
Оскар Пиастри – 68
Макс Верстапен – 55
Пиер Гасли – 41
Исак Хаджар – 34
Лиам Лоусън – 26
Франко Колапинто – 19
Оливър Беарман – 18
Арвид Линдблад – 12
Карлос Сайнц – 6
Алекс Албон – 5
Естебан Окон – 3
Габриел Бортолето – 2
Фернандо Алонсо – 1
Нико Хюлкенберг – 0
Валтери Ботас – 0
Серхио Перес – 0
Ланс Строл – 0