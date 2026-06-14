Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално

Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално

  • 14 юни 2026 | 17:58
  • 825
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън спечели днес първата си победа с Ферари в Гран При на Барселона.

„Първо, искам да кажа голямо благодаря на всички – заяви Хамилтън. – Екипът ми тук от Ферари, всички в базата, на Фред, че повярва в мен и ме взе в отбора.

„Това е мечта, която изглеждаше невъзможна миналата година по това време, но ние никога не се предаваме и тимът продължи да работи сериозно. Направили сме толкова много промени и подобрения по колата.

„Всички победи във Формула 1 са специални, по първата с Ферари наистина е нещо специално. Когато бях малък гледах по телевизията успехите на Ферари, сега гледах големите екрани и се чудех какво ли е да спечелиш пред толкова много хора.“

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти
Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън, Ръсел и Норис сториха нещо невиждано от 1968 година насам

Хамилтън, Ръсел и Норис сториха нещо невиждано от 1968 година насам

  • 14 юни 2026 | 18:32
  • 673
  • 0
Фредерик Васьор: Хамилтън се справи фантастично

Фредерик Васьор: Хамилтън се справи фантастично

  • 14 юни 2026 | 18:29
  • 481
  • 0
Норис: Трудно състезание, нямаше как да се боря за повече

Норис: Трудно състезание, нямаше как да се боря за повече

  • 14 юни 2026 | 18:18
  • 416
  • 0
Ръсел: Поздравления за Люис, знам колко упорито се труди той

Ръсел: Поздравления за Люис, знам колко упорито се труди той

  • 14 юни 2026 | 18:09
  • 481
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:58
  • 1077
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Барселона

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:58
  • 751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

  • 14 юни 2026 | 17:02
  • 13115
  • 39
Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:45
  • 18813
  • 5
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 15670
  • 79
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 17743
  • 44
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 52321
  • 109
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 9754
  • 23