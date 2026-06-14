Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън спечели днес първата си победа с Ферари в Гран При на Барселона.

„Първо, искам да кажа голямо благодаря на всички – заяви Хамилтън. – Екипът ми тук от Ферари, всички в базата, на Фред, че повярва в мен и ме взе в отбора.

„Това е мечта, която изглеждаше невъзможна миналата година по това време, но ние никога не се предаваме и тимът продължи да работи сериозно. Направили сме толкова много промени и подобрения по колата.

„Всички победи във Формула 1 са специални, по първата с Ферари наистина е нещо специално. Когато бях малък гледах по телевизията успехите на Ферари, сега гледах големите екрани и се чудех какво ли е да спечелиш пред толкова много хора.“

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

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Снимки: Gettyimages