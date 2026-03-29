Беарман е понесъл натоварване 50G при катастрофата

Британският пилот на Хаас Оливър Беарман катастрофира тежко на завоя „Лъжицата“ днес след неуспешна атака срещу Франко Колапинто.

Беарман излетя от трасето и се заби в предпазните огради, като преди това пресече пистата, тъй като излетя още в зоната за сигурност преди завоя.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Електрониката в колата е отчела, че Оливър е понесъл удар с натоварване 50G при удара, а веднага след катастрофата той излезе сам от колата, но куцаше заради болки в десния глезен и коляното.

По-късно Беарман мина на рентген в медицинския център на пистата, като лекарите го освободиха и той се прибра в бокса на Хаас още преди финала на състезанието, а от тима потвърдиха, че Оливър е с контузия на дясното коляно след удара.

Снимки: Gettyimages