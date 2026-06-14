Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: Трудно състезание, нямаше как да се боря за повече

Норис: Трудно състезание, нямаше как да се боря за повече

  • 14 юни 2026 | 18:18
  • 419
  • 0

Световният шампион Ландо Норис завърши трети в Гран При на Барселона и заяви след финала, че е доволен от това си представяне.

„Първо, искам да поздравя Люис, хубаво е, че той отново побеждава, много се радвам за него – обясни Норис. – Трудно състезание, направих всичко възможно, за да вървя с Люис и Джордж, но те бяха твърде бързи за нас.

Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално
Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално

„Имахме шанс за нещо повече ако се случи нещо, извадихме късмет с отпадането на Антонели, но иначе съм доволен от представянето ни, радвам се, че отново съм на подиума. Нямаше как да се боря за повече.

„Справяме се добре, мисля, че прогресираме, но имаме да догонваме. Заслугата е на тима и трябва да работим още по-усилено. Знам, че ще успеем.“

Ръсел: Поздравления за Люис, знам колко упорито се труди той
Ръсел: Поздравления за Люис, знам колко упорито се труди той
 Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън, Ръсел и Норис сториха нещо невиждано от 1968 година насам

Хамилтън, Ръсел и Норис сториха нещо невиждано от 1968 година насам

  • 14 юни 2026 | 18:32
  • 678
  • 0
Фредерик Васьор: Хамилтън се справи фантастично

Фредерик Васьор: Хамилтън се справи фантастично

  • 14 юни 2026 | 18:29
  • 482
  • 0
Ръсел: Поздравления за Люис, знам колко упорито се труди той

Ръсел: Поздравления за Люис, знам колко упорито се труди той

  • 14 юни 2026 | 18:09
  • 483
  • 0
Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално

Хамилтън: Първата победа за Ферари е нещо специално

  • 14 юни 2026 | 17:58
  • 828
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:58
  • 1077
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Барселона

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:58
  • 751
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

Наказаха Никола Цолов с 5 секунди, от втори отиде четвърти

  • 14 юни 2026 | 17:02
  • 13141
  • 39
Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

  • 14 юни 2026 | 17:45
  • 18830
  • 5
Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

Армейска жар! Чаровна варненка с фен карта на ЦСКА номер 10 000

  • 14 юни 2026 | 16:02
  • 15689
  • 79
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 17753
  • 44
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 52330
  • 109
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 9767
  • 23