Норис: Трудно състезание, нямаше как да се боря за повече

Световният шампион Ландо Норис завърши трети в Гран При на Барселона и заяви след финала, че е доволен от това си представяне.

„Първо, искам да поздравя Люис, хубаво е, че той отново побеждава, много се радвам за него – обясни Норис. – Трудно състезание, направих всичко възможно, за да вървя с Люис и Джордж, но те бяха твърде бързи за нас.

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„Имахме шанс за нещо повече ако се случи нещо, извадихме късмет с отпадането на Антонели, но иначе съм доволен от представянето ни, радвам се, че отново съм на подиума. Нямаше как да се боря за повече.

„Справяме се добре, мисля, че прогресираме, но имаме да догонваме. Заслугата е на тима и трябва да работим още по-усилено. Знам, че ще успеем.“

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Снимки: Gettyimages