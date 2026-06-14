Ръсел: Поздравления за Люис, знам колко упорито се труди той

Джордж Ръсел с Мерцедес завърши втори в Гран При на Барселона днес и побърза да поздрави бившия си съотборник Люис Хамилтън.

„Огромни поздравления за Люис – заяви британецът. – Знам колко упорито се труди той. Ние прекарахме доста години заедно в Мерцедес, радвам се, да го видя, че отново побеждава. Той е отново е онзи Люис, когото помня от времето, когато бях малък.

Люис Хамилтън с първа победа с Ферари след изключително каране в Барселона

„Труден ден за нас, хубаво е, че отново сме на подиума и аз направих чисто състезание. Ферари бяха много впечатляващи днес, трябва да продължим да работим.

„В петък и събота бяхме силни, но днес ни беше трудно. Стартът и първата серия обиколки минаха добре, другите две ми бяха по-трудни.

„Вчера Ферари бяха изненада, но днес състезателното темпо на Люис беше недостижимо. Тимът се завръща в челото.“

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Снимки: Gettyimages