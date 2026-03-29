Леклер: Получи се оспорвано състезание

Шарл Леклер успя да се пребори за третото място на финала в Япония, като спечели няколко оспорвани битки, включително и срещу съотборника си Люис Хамилтън в началото на последната четвърт на състезанието.

„Определено напрегнато състезание – обясни Шарл. – Извадихме лош късмет с колата за сигурност, знаех, че от този момент нататък ще съм в ролята на догонващ, особено що се отнася до Кими и Люис, които се възползваха от нея.

„Казах си: „Добре, трябва да натискам, да се опитам да запазя гумите и да стигна с тях до финала“.

„Но позицията ни след прибирането на колата за сигурност не се оказа добра, въпреки че гумите работеха добре. Обиколките ни бяха лоши, но загубихме няколко позиции.

„Състезанието беше забавно, не можах да догоня Оскар, но пак беше интересно.“

