Пиастри: Щеше да е интересно без колата за сигурност

Оскар Пиастри завърши първото си състезание за годината на второ място и само колата за сигурност го лиши от шанса за победа.

„Щеше да е наистина интересно да видим какво щеше да стане ако нямаше кола за сигурност – обясни пилотът на Макларън след финала. – Успях да задържа Ръсел зад мен и преди колата за сигурност двамата се откъсвахме пред колоната.

„Срамота е, че така и не получихме шанс да разберем как щеше да се развие тази битка. Но мисля, че след като сме недоволни от второто място, то значи се представяме силно.“

