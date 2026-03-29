Антонели: Твърде е рано да мисля за титлата

  • 29 март 2026 | 10:08
Андреа Кими Антонели записа в Япония втора поредна победа в първите три старта от сезона във Формула 1 и поведе в класирането. Но италианецът обясни след финала на „Сузука“, че все още не мисли за световната титла.

„Страхотно е, че отново спечелих, но още е твърде рано, за да мисля за титлата, мисля обаче, че се представяме добре – обясни Антонели. – Направих ужасен старт, трябва да проверим защо стана така. Извадих късмет с колата за сигурност, за да остана начело и след това до финала имахме невероятно темпо.

„Стана хубаво състезание, колата вървеше много добре след бокса, много съм доволен от това.

„Трябва да се упражнявам повече в работата със съединителя, защото стартовете са слабата ми страна тази година. Трябва да подобря това, иначе лесно ще губя състезания заради този проблем.

„Начело на колоната и с твърдите гуми темпото ни беше невероятно, но и със средно твърдите се представяхме добре. Не знам какво щеше да стане ако нямаше кола за сигурност, но тя определено ми помогна.“

Снимки: Gettyimages

