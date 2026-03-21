Интер разкарва трансферен провал през лятото

Луиш Енрике, десният полузащитник на Интер, може да напусне след само един сезон в Серия "А". Бразилецът отново има оферта от Англия, където е желан от Борнемут. „Нерадзурите“ искат 22 милиона евро (много близо до сумата, платена миналия юни на Марсилия) плюс още 5 милиона като бонуси.

Луиш Енрике не успя да се възползва от дългото отсъствие на Дензъл Дъмфрис. След контузията на нидерландеца, който претърпя операция на глезена миналия декември, Киву му даде шанс, тъй като нямаше друга опция по десния фланг, и го използва като титуляр в не по-малко от 21 мача в Серия "А", Шампионската лига и Купата на Италия. Но бразилецът успя да отбележи само един гол и да направи три асистенции!

Трансферът от Марсилия на играча, който беше на 23 години, когато Интер го привлече, преди идването на Кристи Киву от Парма, струваше на „нерадзурите“ 22,8 милиона евро. Луиш Енрике стана играч на отбора от „Джузепе Меаца“ до 2030 г., но престоят му в италианския футбол може да приключи много по-рано.

Бразилецът беше близо до напускане през януарския трансферен прозорец, но Киву се противопостави, тъй като нямаше заместник в състава. Борнемут се интересува от него, както и през зимата, и според Tuttomercatoweb, „може да предложи 22 милиона евро плюс 5 милиона евро като бонуси, което е цената, поискана от Интер“.

Същият източник разкрива, че през зимата е имало запитвания и от турски клубове. Сега обаче интересът от Висшата лига се възобновява. „Неформални разговори вече са проведени между страните, за да се разбере потенциалната му оценка.

Интер иска голяма сума, но това не е невъзможно за английските клубове. Очакват се новини през следващите седмици, като има усещане, че може да се стигне до споразумение през лятото“, заключава TMW.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages