  1. Sportal.bg
  2. Интер
Интер разкарва трансферен провал през лятото

Луиш Енрике, десният полузащитник на Интер, може да напусне след само един сезон в Серия "А". Бразилецът отново има оферта от Англия, където е желан от Борнемут. „Нерадзурите“ искат 22 милиона евро (много близо до сумата, платена миналия юни на Марсилия) плюс още 5 милиона като бонуси.

Луиш Енрике не успя да се възползва от дългото отсъствие на Дензъл Дъмфрис. След контузията на нидерландеца, който претърпя операция на глезена миналия декември, Киву му даде шанс, тъй като нямаше друга опция по десния фланг, и го използва като титуляр в не по-малко от 21 мача в Серия "А", Шампионската лига и Купата на Италия. Но бразилецът успя да отбележи само един гол и да направи три асистенции!

Трансферът от Марсилия на играча, който беше на 23 години, когато Интер го привлече, преди идването на Кристи Киву от Парма, струваше на „нерадзурите“ 22,8 милиона евро. Луиш Енрике стана играч на отбора от „Джузепе Меаца“ до 2030 г., но престоят му в италианския футбол може да приключи много по-рано.

Бразилецът беше близо до напускане през януарския трансферен прозорец, но Киву се противопостави, тъй като нямаше заместник в състава. Борнемут се интересува от него, както и през зимата, и според Tuttomercatoweb, „може да предложи 22 милиона евро плюс 5 милиона евро като бонуси, което е цената, поискана от Интер“.

Същият източник разкрива, че през зимата е имало запитвания и от турски клубове. Сега обаче интересът от Висшата лига се възобновява. „Неформални разговори вече са проведени между страните, за да се разбере потенциалната му оценка.

Интер иска голяма сума, но това не е невъзможно за английските клубове. Очакват се новини през следващите седмици, като има усещане, че може да се стигне до споразумение през лятото“, заключава TMW.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Милан без Леао срещу Торино

Милан без Леао срещу Торино

  • 21 март 2026 | 05:03
  • 373
  • 0
Предлагат Диого Коща на Ювентус

Предлагат Диого Коща на Ювентус

  • 21 март 2026 | 04:27
  • 457
  • 0
Рууни за Неймар: Никога не съм го смятал за топ играч

Рууни за Неймар: Никога не съм го смятал за топ играч

  • 21 март 2026 | 03:59
  • 685
  • 1
Конте: Гледаме тези пред нас, но не даваме празни обещания

Конте: Гледаме тези пред нас, но не даваме празни обещания

  • 21 март 2026 | 02:55
  • 485
  • 0
Ираола: Точка срещу Манчестър Юнайтед винаги е добър резултат

Ираола: Точка срещу Манчестър Юнайтед винаги е добър резултат

  • 21 март 2026 | 02:31
  • 634
  • 0
Карик: Не разбирам как реферът отсъди едната дузпа, а другата - не

Карик: Не разбирам как реферът отсъди едната дузпа, а другата - не

  • 21 март 2026 | 01:56
  • 1723
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев попари Славия с късен гол

Ботев попари Славия с късен гол

  • 20 март 2026 | 19:20
  • 32155
  • 87
Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

Магучих към българските фенове чрез Sportal.bg: Не бъдете тъжни, този рекорд беше на върха 37 години

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 23280
  • 46
Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

Манчестър Юнайтед пак загуби точки срещу Борнемут в ново зрелище

  • 20 март 2026 | 23:59
  • 15851
  • 66
Бербатов движи с пистолет из София (видео)

Бербатов движи с пистолет из София (видео)

  • 20 март 2026 | 18:10
  • 36965
  • 112
ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

ЦСКА с един от най-добрите терени в света, сектор "Г" ще е нещо уникално за България

  • 20 март 2026 | 14:06
  • 66684
  • 257
Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

Веласкес предупреди Левски за Черно море, каза кой няма да е титуляр и отсече: Дано срокът за Сангаре се съкрати

  • 20 март 2026 | 15:14
  • 33817
  • 28