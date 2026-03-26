  3. Чалханоолу: Киву дава шанс на всички, това го отличава от Индзаги

Чалханоолу: Киву дава шанс на всички, това го отличава от Индзаги

  • 26 март 2026 | 01:41
Полузащитникът на италианския гранд Интер Хакан Чалханоолу разкри причината за добрите резултати начело на отбора на старши треньора Кристиан Киву. Турският национал смята, че наставникът веднага е спечелил уважението в съблекалнята, защото футболистите вече са го познавали добре от работата му с юношеския състав на „нерадзурите“.

„Той вече беше треньор на Примавера, а понякога играехме тренировъчни мачове срещу неговия отбор. Когато започна да работи с нас, всички го приеха много бързо. Той също така е играл за Интер в миналото, което е голямо предимство. Киву дава възможност на всички да се изявят, включително на по-младите играчи. При Симоне Индзаги беше различно - двамата имат две различни философии“, обясни Чалханоолу пред турския YouTube канал KAFA Sports.

Кристиан Киву беше назначен за старши треньор на Интер през юни 2025 година, а през настоящия сезон тимът е като фаворит за титлата в Серия “А”.

С румънеца начело Интер натрупа актив от 69 точки за 30 кръга, а под негово ръководство Чалханоолу има 8 гола от 19 участия в италианското първенство.

Снимки: Imago

Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

Ян Урбан: Имаме повече опит, но Албания умее да изненадва

ФИФА обявява последната фаза от продажбата на билети за Световното първенство

ФИФА обявява последната фаза от продажбата на билети за Световното първенство

Интер Маями подготвя оферта за Салах

Интер Маями подготвя оферта за Салах

Осъдиха фен за расистки обиди срещу английска националка

Осъдиха фен за расистки обиди срещу английска националка

УЕФА глоби Бенфика за расизъм

УЕФА глоби Бенфика за расизъм

Чешкият селекционер: Не съм казвал, че ирландците играят примитивен футбол

Чешкият селекционер: Не съм казвал, че ирландците играят примитивен футбол

Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

Бивш нападател на ЦСКА спря с футбола на 26 години

Левски иска 5 млн. евро за Майкон

Левски иска 5 млн. евро за Майкон

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Първа българска тренировка в Джакарта, един с лек проблем

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Юноши на Челси и Сити пречупиха България U19 на старта

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Петко Христов: Тук сме, за да надграждаме и да покажем добри резултати

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

Том Уолш пред Sportal.bg: Искам олимпийското злато в Лос Анджелис

