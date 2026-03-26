Чалханоолу: Киву дава шанс на всички, това го отличава от Индзаги

Полузащитникът на италианския гранд Интер Хакан Чалханоолу разкри причината за добрите резултати начело на отбора на старши треньора Кристиан Киву. Турският национал смята, че наставникът веднага е спечелил уважението в съблекалнята, защото футболистите вече са го познавали добре от работата му с юношеския състав на „нерадзурите“.

„Той вече беше треньор на Примавера, а понякога играехме тренировъчни мачове срещу неговия отбор. Когато започна да работи с нас, всички го приеха много бързо. Той също така е играл за Интер в миналото, което е голямо предимство. Киву дава възможност на всички да се изявят, включително на по-младите играчи. При Симоне Индзаги беше различно - двамата имат две различни философии“, обясни Чалханоолу пред турския YouTube канал KAFA Sports.

Кристиан Киву беше назначен за старши треньор на Интер през юни 2025 година, а през настоящия сезон тимът е като фаворит за титлата в Серия “А”.

С румънеца начело Интер натрупа актив от 69 точки за 30 кръга, а под негово ръководство Чалханоолу има 8 гола от 19 участия в италианското първенство.

Следвай ни:

Снимки: Imago