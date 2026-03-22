Фиорентина 0:1 Интер, отменен гол на Кийн

Фиорентина и Интер играят при резултат 0:1 на "Артемио Франки". Франческо Пио Еспозито откри резултата 40 секунди след началото на двубоя.

Срещата започна по възможно най-добрия начин за "нерадзурите". Центриране на Барела отдясно прати топката на главата на Еспозито, който с хубав удар я прати в мрежата. Началните минути предложиха вихрено темпо и още положения пред двете врати. Гостите можеха да удвоят аванса си в четвъртата минута. Тюрам проби отляво и след хаотичен опит за изчистване на Госенс топката отиде при Еспозито, а неговият удар с глава бе спасен от Де Хеа.

Фиорентина можеше да изравни в шестата минута. Мойс Кийн направи голям пропуск, след като получи топката от Госенс пред вратата. Единствената добра новина за нападателя бе, че бе вдигната засада. Секунди по-късно Барела прати топката в мрежата, но попадението не бе зачетено поради засада. Тимът на Кристиан Киву действаше агресивно и имаше предимство, но атаките на домакините също носеха опасност. Зомер се справи с един удар на Кийн.

Интер с лекота разсичаше защитата на "виолетовите". В една ситуация Барела бе изведен зад отбраната, но Де Хеа излезе много разумно и го изпревари. При следващата подобна ситуация Еспозито се озова сам срещу вратаря след прекрасно подаване на Дъмфрис. Той стреля по диагонала, но не уцели вратата. Домакините отговориха с центриране на Додо, при което Гудмундсон бе непокрит, но не успя да играе с глава, топката го удари в рамото и мина покрай гредата.

6 - Francesco Pio Esposito (six goals in 2025/26 term) became only the fourth Inter player to score more than five goals in a Serie A season before turning 21 in the three points for a win era, after Nicola Ventola, Obafemi Martins, and Mario Balotelli. Gem.#FiorentinaInter pic.twitter.com/DX4GwKJyXv — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 22, 2026

Интер имаше сериозни проблеми с атаките на съперника по десния фланг. При една от тях Гудмундсон прати топката в наказателното поле към Кийн, но Бисек и Тюрам успяха да се справят. При следващата защитата на "нерадзурите" пропусна подаването на Гудмундсон, но Кийн направи огромен пропуск, след като не успя да насочи топката към мрежата. Голмайсторът на домакините успя да се разпише в 39-ата минута, но попадението не бе зачетено поради засада. Малко преди почивката Раниери се размина с топката след ново центриране в наказателното поле на гостите.