Треньорът на Жирона: Готов съм да сменя Гуардиола в Ман Сити

Мичел, централна фигура в растежа на Жирона през последните години, призна в изявление за Feeberse, че се чувства готов да направи следващата стъпка в кариерата си и да поеме ръководството на отбор с изискванията на Манчестър Сити. Запитан за възможността да тренира английския клуб, мадридският треньор беше прям и не се поколеба да покаже амбицията си.

„Да, чувствам се готов, чувствам се готов да тренирам всеки отбор“, заяви той. Въпреки това, Мичел добави важен нюанс: „Не знам дали те ме виждат по този начин. Очевидно не е същото, но имам способността да се адаптирам и искам да изживея това преживяване“, подчерта той, давайки ясно да се разбере желанието си да се тества на най-високо ниво. Жирона и Манчестър Сити са собственост на едни и същи собственици, City Football Group.

Гуардиола ще реши окончателно бъдещето си в Манчестър Сити след финала с Арсенал

Тези изявления придобиват особена тежест, като се има предвид, че Мичел е смятан за най-важния треньор в историята на Жирона, архитектът на проекта, който изведе клуба до състезание в елита на испанския футбол. Договорът му изтича през юни, но ръководството многократно е изразявало намерението си да удължи връзката, считайки го за идеалния човек да продължи да води отбора.

Въпреки интереса към подновяване, самият треньор е запазил фокуса си върху настоящето. Приоритет е да се осигури оставането на Жирона в Ла Лига и Мичел не иска да отклонява вниманието от тази цел. Дискусията за бъдещето му се очаква да се проведе едва в края на сезона.

Междувременно треньорът продължава да прилага своята философия на игра и управление на групата, която се основава на човешкото измерение и колективната работа. „Когато идвам тук в началото на всеки сезон, казвам на играчите: ще живеем тази година заедно“, обясни той. „Нямам магическа пръчица, за да се справя с какъвто и да е вид его. Започвам от човешката страна, за да създам спортна култура, да играя добре и да постигам резултати“, заключи той.

С отворен към бъдещето манталитет, Мичел изпраща ясно послание: чувства се подготвен и амбициозен да направи скок към по-голям клуб, независимо дали е Манчестър Сити или друг отбор.

Снимки: Gettyimages