Финалът за Карабао къп: Арсенал 0:0 Ман Сити, тройно спасяване на Трафорд

Арсенал и Манчестър Сити играят при 0:0 във финала за Карабао къп този следобед.

Футболистите на “артилеристите” започнаха по-добре двубоя и бяха близо до откриване на резултата още в 7-ата минута. Кай Хавертц бе изведен много хитро зад гърба на отбраната и се оказа очи в очи с Джеймс Трафорд. Бившият вратар на Бърнли реагира отлично и веднага скъси разстоянието, отразявайки удара на германеца. Последваха и две последователни спасявания на по-слаби опити за добавки от страна на Букайо Сака.

Това е шанс за двата тима да спечелят първи трофей за сезона, а за “артилеристите” и първи такъв от триумфа в Къмюнити шийлд през 2023 година и ФА Къп от 2020 година. Те са триумфирали едва два пъти в този турнир, а последният път е преди цели 33 години през 1993 година. Този двубой донякъде изглежда като пореден епизод от битката им през тази кампания, тъй като тези два тима са в битката за титлата в Премиър лийг и в момента са основните претенденти за ФА Къп. Лондончани продължават напред и в Шампионската лига, докато “гражданите” се простиха с европейските турнири след поражение от Реал Мадрид през седмицата.

Мениджърът на Арсенал Микел Артета има сериозни проблеми с отсъствието на двама от основните си футболисти в лицето на Еберечи Езе и Юриен Тимбер, които са аут поради травми. Такова е положението и с капитанът Мартин Йодегор, който също не е на разположение, а Кай Хавертц ще играе в средата на терена. Бен Уайт пък заменя Тимбер на десния фланг на отбраната. Кепа Арисабалага запазва мястото си на вратата на “артилеристите” за финалния сблъсък, а Пиеро Инкапие е предпочетен отляво на отбраната вместо Рикардо Калафиори. Габриел Мартинели пък е напейката за сметка на Леандро Тросар.

Наставникът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола също ще трябва да се справя с някои проблеми. Той няма да може да разчита на Рубен Диаш, а Нейтън Аке и Абдукодир Хусанов ще си партнират в центъра на отбраната. Двамата са играли едва пет мача заедно през тази кампания. Антоан Семеньо, който пристигна през януари при “гражданите”, също започва от първата минута на мястото на Тижани Райндерс.

XI | Trafford, Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly, Rodri, Bernardo (C), Semenyo, Cherki, Doku, Haaland



SUBS | Donnarumma, Reijnders, Stones, Marmoush, Kovacic, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden



