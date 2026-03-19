  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Ерлинг Холанд ще инвестира в нови турнири по шахмат

Ерлинг Холанд ще инвестира в нови турнири по шахмат

  • 19 март 2026 | 21:21
Ерлинг Холанд ще инвестира в нови турнири по шахмат

Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд ще инвестира средства в новата шахматна верига Total Chess World Championship Tour.

"Шахматът е невероятна игра. Той изостря съзнанието ти и е сходен с футбола. Трябва да мислиш бързо, да вярваш на инстинктите си и да мислиш няколко хода напред. Стратегията и планирането са всичко", каза футболистът пред сайта на Международната федерация по шахмат fide.com.

Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига
Холанд вече е седми сред реализаторите в Шампионската лига

"Инвестирам в Total Chess World Championship Tour, защото вярвам, че тази верига ще направи спорта по-атрактивен за феновете по целия свят. Екипът, който седи зад това начинание - Норвежката шахматна федерация, вече показа, че знае как да развива това начинание и аз нямаше как да пропусна да се присъединя", добави още Холанд.

Шахматът е особено популярен в Норвегия през последните години, тъй като вече повече от десетилетие неизменният номер 1 в световната ранглиста е Магнус Карлсен.

Новата, която се подкрепя и от Международната федерация по шахмат, ще включва по четири турнира на година в четири различни места по света, като ще излъчва шампиони в три дисциплини - бърз класически шах, ускорен шах и блиц.

Новата верига трябва да стартира тази есен, като се очаква всеки турнир да има награден фонд от поне 2,7 милиона долара.

Снимки: Gettyimages

Още от Други спортове

Войната в Иран застраши един от най-популярните спортове

Войната в Иран застраши един от най-популярните спортове

  • 19 март 2026 | 16:58
  • 0
Български медицински екипи и екипи за сигурност взеха участие в Тирено-Адриатико като част от подготовката си за Джиро д’Италия

Български медицински екипи и екипи за сигурност взеха участие в Тирено-Адриатико като част от подготовката си за Джиро д’Италия

  • 19 март 2026 | 16:12
  • 0
Милано - Сан Ремо: най-дългият ден в модерното колоездене

Милано - Сан Ремо: най-дългият ден в модерното колоездене

  • 19 март 2026 | 14:15
  • 0
Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

Министърът на спорта Димитър Илиев в "Гостът на Sportal.bg": Работим в много добра координация с Бербатов

  • 19 март 2026 | 11:56
  • 25
Свищов ще бъде домакин на републиканското първенство по силов трибой с екипировка

Свищов ще бъде домакин на републиканското първенство по силов трибой с екипировка

  • 19 март 2026 | 09:54
  • 0
Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК

Оставката на Стефка Костадинова: Не е подала пълен набор от документи, за да напусне БОК

  • 19 март 2026 | 09:12
  • 31
Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

Лудогорец разпука Спартак (Варна) и отново скъси дистанцията до първото място

  • 19 март 2026 | 19:53
  • 32881
  • 251
Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

Георги Иванов: Не е вярно, че сменяме Димитров, не съм говорил с Янкович

  • 19 март 2026 | 18:09
  • 18031
  • 12
Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

Карлос Насар пред Sportal.bg: Дори да пропусна Олимпиадата, няма да предам България!

  • 19 март 2026 | 19:33
  • 7186
  • 22
Играят се ранните реванши в Лига Европа

Играят се ранните реванши в Лига Европа

  • 19 март 2026 | 19:45
  • 13033
  • 0
Григор Димитров играе важен мач за ранкинга си в Маями

Григор Димитров играе важен мач за ранкинга си в Маями

  • 19 март 2026 | 21:12
  • 5691
  • 0
Апоел гази Виртус Болоня в "Арена София"

Апоел гази Виртус Болоня в "Арена София"

  • 19 март 2026 | 21:05
  • 1749
  • 0