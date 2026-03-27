  От Атлетико са недоволни от наказанието на Валверде - направиха паралел с решение, облагодетелствало "белите"

  • 27 март 2026 | 02:03
Ръководството на Атлетико Мадрид изрази недоволството си от решението халфът на Реал Мадрид Федерико Валверде да бъде наказан само за един мач. Санкцията дойде след дербито между двата отбора от 29-ия кръг на Ла Лига, завършило 3:2 в полза на кралския клуб. От Атлетико направиха паралел с червения картон на Ойхан Сансет от Атлетик Билбао в мача срещу Барселона (0:4), който за подобно нарушение получи два мача дисквалификация.

В официалния си профил в социалната мрежа "X" пресслужбата на Атлетико публикува иронично съобщение:

„Футболните фенове могат спокойно да отидат на почивка, знаейки, че цветът на фланелката и медийният шум не влияят на решенията на спортната съдебна система. Същият комитет. Същият текст в доклада. Различни критерии.“

Федерико Валверде получи директен червен картон в 77-ата минута на мача за грубо настъпване на крака на Алекс Баена.

Валверде отнесе наказание от един мач

В случая със Сансет, който извърши нарушение в гръб срещу Фермин Лопес, дисциплинарната комисия наложи наказание от два мача. Поради тази санкция той пропусна двубоя именно срещу Реал Мадрид.

След изиграването на 29 кръга в Ла Лига Реал заема второ място в класирането с актив от 69 точки. Атлетико се намира на четвърта позиция с 57 точки.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

  • 26 март 2026 | 23:37
  • 13739
  • 2
Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

Мурат Якин: Странични неща отвличаха вниманието на Германия от футбола

  • 26 март 2026 | 22:42
  • 721
  • 0
Кристиано Роналдо се завърна в Ал-Насър

Кристиано Роналдо се завърна в Ал-Насър

  • 26 март 2026 | 22:33
  • 896
  • 5
Нагелсман: Искам да видя добра игра срещу Швейцария, резултатът не е важен

Нагелсман: Искам да видя добра игра срещу Швейцария, резултатът не е важен

  • 26 март 2026 | 21:55
  • 690
  • 1
8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 34305
  • 10
Лапоухов и Ебонг победиха Питас в контрола

Лапоухов и Ебонг победиха Питас в контрола

  • 26 март 2026 | 21:34
  • 1193
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

8 отбора от Европа се доближиха на крачка от Мондиал 2026

  • 27 март 2026 | 00:36
  • 34305
  • 10
Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

Италия свърши лесната работа, сега остава по-тежката

  • 26 март 2026 | 23:37
  • 13739
  • 2
Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон

Франция излъга Бразилия в приятелска корида със седем жълти и един червен картон

  • 27 март 2026 | 00:05
  • 14111
  • 31
Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

Фантастична асистенция на Арда Гюлер доближи Турция до мечтаното Световно

  • 26 март 2026 | 20:59
  • 15045
  • 8
Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

Соломонови острови с огромен респект към България, скоро никой не е писал такива неща за нас

  • 26 март 2026 | 16:26
  • 27440
  • 70
Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

Спечелете екип на Везенков в играта на Sportal.bg!

  • 26 март 2026 | 18:25
  • 3869
  • 3