От Атлетико са недоволни от наказанието на Валверде - направиха паралел с решение, облагодетелствало "белите"

Ръководството на Атлетико Мадрид изрази недоволството си от решението халфът на Реал Мадрид Федерико Валверде да бъде наказан само за един мач. Санкцията дойде след дербито между двата отбора от 29-ия кръг на Ла Лига, завършило 3:2 в полза на кралския клуб. От Атлетико направиха паралел с червения картон на Ойхан Сансет от Атлетик Билбао в мача срещу Барселона (0:4), който за подобно нарушение получи два мача дисквалификация.

В официалния си профил в социалната мрежа "X" пресслужбата на Атлетико публикува иронично съобщение:

Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva.



Mismo comité.

Misma redacción del acta.

Distinto criterio.



— Atlético de Madrid (@Atleti) March 26, 2026

„Футболните фенове могат спокойно да отидат на почивка, знаейки, че цветът на фланелката и медийният шум не влияят на решенията на спортната съдебна система. Същият комитет. Същият текст в доклада. Различни критерии.“

Федерико Валверде получи директен червен картон в 77-ата минута на мача за грубо настъпване на крака на Алекс Баена.

Валверде отнесе наказание от един мач

В случая със Сансет, който извърши нарушение в гръб срещу Фермин Лопес, дисциплинарната комисия наложи наказание от два мача. Поради тази санкция той пропусна двубоя именно срещу Реал Мадрид.

След изиграването на 29 кръга в Ла Лига Реал заема второ място в класирането с актив от 69 точки. Атлетико се намира на четвърта позиция с 57 точки.

Снимки: Gettyimages