Треньорът на Хофенхайм подписа нов договор

Хофенхайм продължи договора на треньора си Кристиан Илцер, съобщиха от клуба от Бундеслигата. Продължителността на контракта не беше обявена официално, но медиите в Германия пишат, че двете страни са си споразумели за сделка до лятото на 2031 година.
"Крис Илцер свърши изключителна работа и изведе нашия отбор на ново ниво на терена. Той въплъщава ясна визия за футбол, висока интензивност и модерен стил на лидерство. Той носи страхотно качество, страст и експертиза", каза спортният директор на Хофе Андреас Шикер.
Илцер се присъедини към Хофенхайм през ноември 2024 година и изведе тима до пето място в Бундеслигата и класиране за Лига Европа, най-добрият резултат за тима от сезон 2017/18.
"Клубът предлага отлични условия и си е поставил доста амбициозни цели. Последният сезон показа, че сме на правилния път. Можем да постигнем много заедно чрез постоянна и упорита работа", каза Кристиан Илцер.
