ДУЗПИ РЕШИХА БИТКАТА ЗА ЕВРОПА МЕЖДУ ЛУДОГОРЕЦ И ЛОКО ПЛОВДИВ - НА ЖИВО С ОТЗИВИТЕ ОТ РАЗГРАД
Временният селекционер на "Скуадра адзура": Футболът в Италия е в ръцете на мошеници

  29 май 2026 | 21:28
Временният треньор на националния отбор на Италия Силвио Балдини, който по принцип води младежките отбори на страната, направи много остро изказване по време на пресконференцията си днес.

"Младите играчи имат нужда от пространство. Но докато футболът в Италия е в ръцете на мошеници, ситуацията ще бъде сложна. Не е проблем на федерацията, защото при младите сме сред най-добрите. Проблемът е, че не следва прогресът, а това е по вина на клубовете", обвини той, като според него това е една от основните причини Италия да пропуска вече финалите на Световно първенство за трети пореден път. 

67-годишният Балдини обаче е с идеята да обърне тенденцията, като повика играчи на по 21 и по-малко години около капитана Джанлуиджи Донарума за приятелските мачове с Люксембург в сряда и с Гърция в неделя.

"Надявам се тези два мача да помогнат на този, който ме наследи. Извиках много млади играчи, те ще имат възможност да се докажат", каза треньорът, чиято следваща цел е да подготви тима на Италия за Олимпийските игри през 2028.

Той отговори и на селекционера на Гърция Иван Йованович, който съжали ще тимът му ще играе срещу Италия, който е без основните си футболисти. "Смаян съм, че подобни размисли са изказани в страната, където е родена демокрацията", каза още Балдини.

Снимки: Imago

