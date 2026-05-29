  Кимих: Нямаме проблем на вратарския пост, защото Нойер е най-добрият

  • 29 май 2026 | 21:18
Капитанът на германския национален отбор Йошуа Кимих заяви, че скорошните разгорещени дебати около завръщането на вратаря Мануел Нойер в Бундестима дори не би трябвало да се водят.

"От чисто спортна гледна точка, тази дискусия дори не би трябвало да се води, защото искаме най-добрите играчи в германския отбор", каза Кимих на пресконференция в Херцогенаурах, където Германия се готви за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

"Ману е най-добрият вратар на всички времена и все още е един от най-добрите вратари в света. Дискусията има малко прекалено негативен тон, защото всъщност нямаме проблем на вратарската позиция", изтъкна Кимих, добавяйки, че Оливер Бауман от Хофенхайм е готов да се включи, ако е необходимо.

Нойер се оттегли от международния футбол след края на Евро 2024, но отличните му представяния с екипа на Байерн (Мюнхен) този сезон му донесоха повиквателна от треньора на четирикратните световни шампиони Юлиан Нагелсман. Той не е играл за националния отбор от две години и междувременно Бауман беше избран за номер едно на Германия.

Завръщането на Нойер предизвика противоречия, тъй като Бауман изигра всички мачове от квалификациите за Световното първенство и първоначално беше определен за титулярен вратар за големия турнир.

Кимих изрази съчувствие към Бауман: "Бих бил разочарован, ако той не беше разочарован.”

Нойер ще пропусне контролния мач срещу Финландия в неделя поради лека контузия на прасеца, но се очаква да бъде на линия за откриващия мач от груповата фаза на Световното първенство срещу Кюрасао на 14 юни.

Германия ще се изправи още срещу Кот д'Ивоар (20 юни) и Еквадор (25 юни) в група "Е".

Снимки: Imago

