Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монца
  3. Монца на Вальо Антов се огъна в реванша, но издрапа до Серия "А"

Монца на Вальо Антов се огъна в реванша, но издрапа до Серия "А"

  • 29 май 2026 | 23:41
  • 1130
  • 1
Монца на Вальо Антов се огъна в реванша, но издрапа до Серия "А"

Монца се завърна в Серия "А" само година, след като изпадна от елита на италианския футбол. Тимът на българския национал Валентин Антов загуби с 0:2 реванша от финалния плейоф срещу Катандзаро и общият резултат от двата мача стана 2:2, но по регламент Монца излезе краен победител заради по-предното си класиране в редовния сезон на Серия "Б". Антов влезе от пейката в 74-тата минута, а в добавеното време получи жълт картон.

Монца беше близо до директна промоция, но се срина в последните кръгове и остана на трето място, след Венеция и Фрозиноне. Това позволи на тима да се включи в плейофите от полуфиналната фаза, където елиминира Юве Стабия (2:2, 2:1).

Катандзаро финишира на пета позиция и трябваше да стартира в плейофите от четвъртфиналите. Съставът на Алберто Акилани разгроми с 3:0, Авелино, а след това елиминира трудно Палермо (3:0, 0:2), за да стигне до решаващите сблъсъци с Монца.

Загубата с 0:2 на собствен терен не даваше големи шансове на Катандзаро преди реванша, но отборът показа характер и беше много близо до паметен обрат.

Катандзаро беше по-добрият отбор от самото начало на мача. Натискът на гостите даде резултат в 39-ата минута, когато Симоне Понтисо центрира от статично положение, а защитникът Фелипе Джак с глава прати топката в мрежата зад Демба Тиам.

През второто полувреме Катандзаро продължи да атакува и в 78-ата минута резервата Руджеро Фрозинини изравни общия резултат. Гостите имаха достатъчно време за трети гол, който щеше да ги изстреля в Серия "А", но Монца удържа финалния им щурм и накрая ликува.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Българи зад граница

ФКСБ спечели баража за Европа, сълзите са за Жоро Миланов и Динамо (Б)

ФКСБ спечели баража за Европа, сълзите са за Жоро Миланов и Динамо (Б)

  • 30 май 2026 | 00:09
  • 502
  • 1
Бербатов в центъра на голямо парти на Манчестър Юнайтед

Бербатов в центъра на голямо парти на Манчестър Юнайтед

  • 29 май 2026 | 19:47
  • 9181
  • 17
Лугано набеляза Петко Христов

Лугано набеляза Петко Христов

  • 29 май 2026 | 16:10
  • 1550
  • 0
Железничар отказал сериозна оферта за Силвестър Джаспър

Железничар отказал сериозна оферта за Силвестър Джаспър

  • 28 май 2026 | 15:21
  • 3552
  • 4
Железничар обяви, че се разделя с Галчев

Железничар обяви, че се разделя с Галчев

  • 28 май 2026 | 04:54
  • 4465
  • 4
Макаби (Тел Авив) лиши Апоел (Беер Шева) от дубъл

Макаби (Тел Авив) лиши Апоел (Беер Шева) от дубъл

  • 26 май 2026 | 23:17
  • 2820
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

Огромен късмет и невероятен Бонман спасиха Лудогорец от пълен крах, Локо (Пд) повтори поражението от ЦСКА

  • 29 май 2026 | 21:48
  • 60131
  • 392
"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

"Левски на левскарите" покани Бостанджиев на среща

  • 29 май 2026 | 21:21
  • 15954
  • 43
Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

Двама национали се връщат в ЦСКА, "червените" разясниха ситуацията

  • 29 май 2026 | 17:09
  • 34726
  • 20
Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

Още един шокиращ обрат в Париж: бразилски тийнейджър постави на колене великия Джокович

  • 29 май 2026 | 22:22
  • 7913
  • 11
Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

Луис Енрике: Арсенал си заслужиха титлата в Англия, нямаше отбор с по-трудна програма от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 18:00
  • 10322
  • 13
Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

Артета преди финала: Тук сме, за да отнемем трофея от ПСЖ

  • 29 май 2026 | 20:05
  • 5239
  • 23