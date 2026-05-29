Монца на Вальо Антов се огъна в реванша, но издрапа до Серия "А"

Монца се завърна в Серия "А" само година, след като изпадна от елита на италианския футбол. Тимът на българския национал Валентин Антов загуби с 0:2 реванша от финалния плейоф срещу Катандзаро и общият резултат от двата мача стана 2:2, но по регламент Монца излезе краен победител заради по-предното си класиране в редовния сезон на Серия "Б". Антов влезе от пейката в 74-тата минута, а в добавеното време получи жълт картон.

Монца беше близо до директна промоция, но се срина в последните кръгове и остана на трето място, след Венеция и Фрозиноне. Това позволи на тима да се включи в плейофите от полуфиналната фаза, където елиминира Юве Стабия (2:2, 2:1).

Катандзаро финишира на пета позиция и трябваше да стартира в плейофите от четвъртфиналите. Съставът на Алберто Акилани разгроми с 3:0, Авелино, а след това елиминира трудно Палермо (3:0, 0:2), за да стигне до решаващите сблъсъци с Монца.

Загубата с 0:2 на собствен терен не даваше големи шансове на Катандзаро преди реванша, но отборът показа характер и беше много близо до паметен обрат.

Катандзаро беше по-добрият отбор от самото начало на мача. Натискът на гостите даде резултат в 39-ата минута, когато Симоне Понтисо центрира от статично положение, а защитникът Фелипе Джак с глава прати топката в мрежата зад Демба Тиам.

През второто полувреме Катандзаро продължи да атакува и в 78-ата минута резервата Руджеро Фрозинини изравни общия резултат. Гостите имаха достатъчно време за трети гол, който щеше да ги изстреля в Серия "А", но Монца удържа финалния им щурм и накрая ликува.

Снимки: Imago