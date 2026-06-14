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  3. Полякът Камил Майхжак е новият шампион на турнира в Хертогенбош

Полякът Камил Майхжак е новият шампион на турнира в Хертогенбош

  • 14 юни 2026 | 19:09
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Полякът Камил Майхжак е новият шампион на турнира в Хертогенбош

Полякът Камил Майхжак вдигна първа титла в кариерата си в турнирите на АТP. Той спечели надпреварата на трева в Хертогенбош след успех с 6:3, 2:6, 7:6(5) над поставения под номер 2 в схемата и шампион за 2024 година Алекс де Минор от Австралия.

Майхжак, за когото това бе първи финал на турнир на ниво АТP, взе първия сет благодарение на пробив в самото начало на мача за 2:0 гейма. Де Минор така и не успя да спечели подаването на поляка в първия сет, но във втория австралиецът чувствително повиши нивото в играта си и реализира три пробива, за да изравни след 6:2.

В решителния трети сет Майхжак първи нанесе удар, за да поведе с 4:3, но Де Минор веднага върна пробива и изравни за 4:4.

В тайбрека полякът поведе с 4:1 точки, Де Минор изравни при 5:5, но направи двойна грешка на мачбола на Майхжак, което сложи и края на мача.

С триумфа си в Хертогенбош Майхжак ще пробие с 29 места напред в световната ранглиста и от утре ще бъде номер 47. Де Минор пък пропусна чудесна възможност да излезе на петата позиция в света и ще запази шестото си място.

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Снимки: Imago

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