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"Щастливата губеща" от квалификациите Дона Векич спечели титлата на турнира в Лондон

  • 14 юни 2026 | 19:01
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"Щастливата губеща" от квалификациите Дона Векич спечели титлата на турнира в Лондон

Хърватката Доан Векич спечели турнира на трева в "Куинс" в Лондон. Във финала олимпийската вицешампионка победи британската тенис звезда Ема Ръдукану с 6:0, 7:6(6) за час и 48 минути игра.

Векич влезе в основната схема като "щастлива губеща", след като загуби във финалния кръг на квалификациите от Анна Блинкова. Тя обаче получи втори шанс за участие в надпреварата, който използва по най-добрия начин, за да завоюва петата титла в кариерата си.

В първия сет на финала Векич не даде никакви шансове на Ръдукану и успя да го вземе само за 28 минути.

Във втория сет обаче ситуацията на корта се промени и британката бързо успя да поведе с 5:2 гейма с два пробива. Тогава обаче тя получи физически проблем, който позволи на Векич да вземе четири поредни гейма и да достигне до три мачбола на подаване на бившата шампионка от Откритото първенство на САЩ.

Ръдукану обаче успя да се измъкне и да форсира тайбрек. В него обаче предимството отново бе за Векич, която пропусна и четвърти мачбол при 6:5 точки, но при следващата си възможност успя да затвори срещата.

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