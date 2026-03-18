Маями е ключов за битката за върха в ранглистата между Алкарас и Синер

Триумфът на Яник Синер в Индиън Уелс му помогна да съкрати преднината на Карлос Алкарас в световната ранглиста. С вдигането на своята шеста трофея от сериите "Мастърс", Синер спечели 1000 точки и намали дистанцията от испанеца от 2800 на 2150 точки.

Сега вниманието се насочва към Маями, където Синер има възможност да набере още по-голяма инерция. Италианецът не участва във Флорида през 2025 г., което означава, че няма точки за защита през следващите две седмици. Следователно всяка победа ще се добавя директно към неговия актив в класацията.

Алкарас обаче също има минимален брой точки за защита, след като миналата година претърпя шокираща загуба в първия кръг от Давид Гофен, оставяйки го със скромните 10 точки за отстояване. Световният номер 1 ще бъде мотивиран да отвърне на удара, след като Даниил Медведев прекъсна перфектната му серия от 16 поредни победи от началото на сезон 2026 на полуфиналите в Индиън Уелс.

Маями има специално значение за Алкарас – именно там през 2022 г. той стана най-младият шампион в историята на турнира на 18-годишна възраст. Това е най-добрият шанс на испанеца да увеличи преднината си, преди турът да се премести на клей, където 22-годишният тенисист е изправен пред тежък период на защитаване на точки.

След Флорида динамиката между двамата се променя драстично:

Карлос Алкарас: Трябва да защити 4300 точки по време на сезона на клей, включително титлите в Монте Карло, Рим и "Ролан Гарос", както и финала в Барселона.

Яник Синер: Няма точки за защита чак до Рим, а след това има да брани 1850 точки от италианския „Мастърс“ и "Ролан Гарос". Това му отваря прозорец, в който да „стопи“ разликата до първото място в следващите седмици.

Въпреки това, италианецът ще се стреми да окаже незабавен натиск още в Маями, където е достигал до финала в три от четирите си участия и вдигна трофея през 2024 година (с победа над Григор Димитров). Алкарас и Синер са поставени съответно под номер 1 и номер 2 в схемата и могат да се срещнат едва на финала. Ако това се случи, ще бъде 17-ата глава от тяхното съперничество, което бързо се превърна в емблематичен сблъсък за ATP тура.

Ако Алкарас запази или увеличи преднината си в Маями, той ще си осигури ценно спокойствие преди най-критичната част от своя календар. Подобен сценарий би затвърдил позицията му на върха и би му позволил да започне да трупа преднина в общия брой седмици като номер 1. Очаква се испанецът да изравни постижението на Синер от 66 седмици на върха в началото на април, независимо от развоя на събитията във Флорида.

Снимки: Imago