Конте: Гледаме тези пред нас, но не даваме празни обещания

Треньорът на Наполи Антонио Конте бе доволен след успеха с 1:0 над Каляри. Тази победа изкачи тима му поне временно на 2-рото място в класирането. Наставникът призна, че в клуба хвърлят по едно око към водача Интер, но не искат да дават празни обещания, че ще се борят за титлата, тъй като разликата остава голяма.

„Направихме твърде много грешки. Можехме да се справим по-добре и да контролираме повече мача, като се има предвид, че Каляри не ни пресираше. През второто полувреме търсихме втори гол, защото в такива мачове всичко може да се случи. Сега влизаме в паузата за националните отбори с три точки, очаквайки резултатите на останалите. С тези три точки се доближаваме до местата за Шампионската лига. През последните седем месеца се представихме изключително, за да останем на челните позиции. Гледаме към тези пред нас, но не даваме празни обещания. Не е нужно много, за да бъдем застигнати от тези зад нас“, добави той.

Мактоминей изведе Наполи до четвърта поредна победа

Преди петъчния двубой Наполи не беше записвал „суха мрежа“ в нито един турнир от началото на януари.

„Важно бе да запишем чиста мрежа след 11 мача. Днес Каляри нямаше нито един удар към вратата. За да се защитаваш добре, е нужно участието на всички. Имаше голямо старание и желание. Момчетата разбраха важността на мача, въпреки че ни беше трудно да го материализираме“, допълни специалистът.

Добрата новина за Наполи е завръщането на важни фигури след контузии.

„Очевидно е важно, че някои играчи се завръщат, но това, което има значение, е те да са на 100%. Ангиса и Мактоминей все още не са в „блестяща“ форма. Мисля, че Кевин (Де Бройне) се справи добре. Лоботка имаше малко повече затруднения, а все още трябва да върнем Ррахмани и Ди Лоренцо. За Нерес ще е трудно, мисля“, каза още Конте.

„Справяхме се добре през последните седем месеца, сега трябва да се класираме за Шампионската лига, но знаем, че и други отбори го искат. Никой не трябва да ни спира да гледаме напред. Днес оказахме известен натиск върху отборите на върха“, завърши италианецът.

