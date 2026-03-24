Медицинският щаб на Реал направил срамна грешка при диагностицирането на контузията на Мбапе

Медицинският щаб на Реал Мадрид е извършил скандална грешка по време на диагностицирането на контузията на Килиан Мбапе. Французинът е измъчван от болки в лявото коляно още от края на миналата година, заради което пропусна доста мачове. В началото на месеца се появи информация, че нападателят е недоволен от това как третират травмата му в Мадрид и поради тази причина се завърна в Париж за консултация с престижния лекар Бертран Сонери-Коте, който е един от най-големите специалисти за този тип контузии.

🚨 BREAKING: Real Madrid's medical staff diagnosed Kylian Mbappé's WRONG KNEE when he first got injured.



They checked his right knee, and told him everything's fine, when the actual injury was in his left knee.



Сега френският журналист Даниел Риоло разкри в програмата After Foot на RMC шокиращата подробност, че медицинският щаб на Реал е допуснал толкова сериозна грешка при диагностицирането, че всъщност е подложил на изследване другото коляно на Мбапе, което е било напълно здраво. Заради това клубът е уволнил всички, които са имали нещо общо с това скандално недоразумение.

“Ясно е, че е имало грешка, заради която играчът реши да пътува до Париж. Диагнозата, поставена на коляното на Мбапе беше повече от катастрофална, защото грешката имаше голяма тежест. Затова уволниха всички. Можеше да доведе до много сериозни последствия, защото Мбапе прекара доста време в незнание какво му е, играейки в мачовете. Можеше коляното му да бъде разбито. Грешката е била толкова голяма, че в авторитетните среди се говори, че в Реал Мадрид са прегледали грешното коляно. Това, което се случи, е пълен срам за Реал, но мисля, че избегнахме най-лошото за Мбапе", твърди Даниел Риоло.

Мигел Анхел Диас, който е журналист в радио Cope, също потвърди грешката.

“Имах късмета да получа правилната диагноза, когато бях в Париж, и заедно успяхме да начертаем най-добрия план, за да се върна към най-доброто си ниво и да бъда във форма в края на сезона с Реал Мадрид и за Световното първенство. Диагнозата ми беше поставена на конкретна дата, която не мога да разкрия сега. Но всичко, което беше казано преди това, беше напълно невярно. Не преминах през този етап по най-добрия възможен начин и затова не бях най-щастливият футболист на света”, заяви вчера Мбапе по повод контузията си.

🚨 Les infos de @danielriolo sur la blessure de Mbappé au genou gauche.



"La boulette est tellement énorme qu'il se dit, dans les "milieux autorisés", que le Real aurait ausculté le mauvais genou" pic.twitter.com/oeXrBhKKjU — After Foot RMC (@AfterRMC) March 23, 2026