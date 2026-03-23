Киеза пак се контузи и отпадна от състава на Италия

Крилото на Ливърпул Федерико Киеза отпадна от състава на Италия за предстоящите важни баражи за класиране на Световното първенство. Бившият играч на Ювентус получи повиквателна за първи от близо две години, но вече е напуснал лагера на тима в Коверчано, след като медицинският щаб на Италия в установил, че не е в състояние да играе.

В официалното съобщение от федерацията не се споменава каква е контузията на Киеза, а само се уточнява, че неговото физическо състояние не му позволява да вземе участие в мачовете. Така той ще се завърне в Ливърпул. На негово място пък Дженаро Гатузо повика нападателя на Болоня Николо Камбиаги.

В събота Киеза влезе в игра за Ливърпул в 77-ата минута на мача с Брайтън, който мърсисайдци загубиха с 1:2 като гост. В края на двубоя нямаше индикации, че е получил някаква травма.

По-късно днес Гатузо ще говори пред медиите.

🚨❌ Federico Chiesa has withdrawn from Italy squad after medical checks confirmed he isn’t fit to play.



In agreement with his club, the Liverpool forward has left the camp and Bologna striker Cambiaghi replaces Federico.

Снимки: Imago