Ферари с екстремно решение за битката в Япония

За Гран при на Япония Черните кончета работят усилено върху развитието на болида SFF-26 в опит да подобри разпределението на енергията в рамките на една обиколка. Важни са и промените в аеродинамичните решения: настройките на крилото „Макарена“ могат да подобрят баланса на червения болид.

Пистата „Сузука“ представлява трети тип трасе и се очертава като труден етап за презареждане на батерията (макар и не колкото в Мелбърн). Освен това, напълно новото асфалтово покритие и метеорологичните условия, които клонят към лошо и студено време, са неизвестни, които могат да объркат данните от симулациите.

By now, Charles is a pro when it comes to media day 😎#F1 pic.twitter.com/ZUkVf7w1wd — Formula 1 (@F1) March 21, 2026

Мерцедес представи специална разцветка за Гран При на Япония

В Маранело са си написали домашното, за да подготвят SF-26, който да може да използва пълния потенциал на червения болид. Симулациите дават положителни сигнали, но е очевидно, че растежът се измерва спрямо собствените възможности, без да може да се направи оценка спрямо конкурентите, начело с Mercedes.

Джон Елкан: Ферари трябва да се завърне на върха

Вече не е тайна за никого, че автомобилът на Ферари е много конкурентен в техничните участъци, докато страда на дългите прави, където Мерцедес може да използва по-голямата мощност на двигателя с вътрешно горене при високи обороти, за да допринесе за презареждането на електрическата енергия. С други думи, Сребърните стрели изгарят бензин, за да напълнят батерията, като плащат по-малка цена под формата на спад в скоростта поради „супер клипинг“ в сравнение със съперниците си.

Преговорите между Верстапен и Мерцедес предстоят

Без да се споменават предимствата, които могат да произтекат от степента на сгъстяване, която лесно може да надхвърли границата от 16:1 при загрял двигател, 6-цилиндровият агрегат от Бриксъурт е доказал ясното си превъзходство в бързите участъци.

Във Ферари са убедени, че могат да постигнат по-добро разпределение на енергията в рамките на обиколката. Идеята обаче не е толкова да преследват W17 на негов терен, колкото да доразвият собствените си концепции, като се възползват от потенциала на малкото турбо.

Защо доктор Марко е оптимист за сезона на Верстапен и Ред Бул

Скудерията иска да оптимизира натрупването на енергия в по-бавните участъци и при преходите, като може би в определени ситуации ще използва по-ниска предавка, за да поддържа високи обороти. Инженерите на Енрико Гуалтиери се стремят да оптимизират качествата на задвижващата система 067/6, съзнавайки, че все още не е намерена фината настройка за извличане на цялата налична мощност.

Въпреки че от спортния отдел не излизат никакви оплаквания, е редно да се запитаме дали Шел е успял да произведе чисто гориво, което да може да се конкурира с това на Петронас, разработено за четирите отбора на Мерцедес. Ферари работи усилено и на аеродинамично ниво: на динамичния стенд продължиха тестовете с въртящото се крило, наречено „Макарена“. Двата подвижни профила в Китай бяха видени само в единствената свободна тренировка и е много вероятно да ги видим отново и в Япония.

Пирели има план срещу състезанията само с един бокс

Защо тогава има толкова много колебания при използването на решение, което осигурява по-висока максимална скорост? В Шанхай пилотите се оплакаха от нестабилност в баланса на автомобила при затварянето на подвижното крило, което усложнява деликатната фаза на спиране. В Маранело са проучили различни варианти, за да намерят най-ефективната настройка в търсене на необходимия баланс на толкова взискателна писта като „Сузука“.

Експериментите не са се ограничили само до времето за отваряне и затваряне на „Макарена“, но в комбинация с това аеродинамичните инженери са търсили баланс, като са работили и върху предните крила. Това са стойности, които не могат да бъдат измерени във въздушния тунел, още повече че паралелно се правят и оценки на надеждността на системата.

Колко са кандидатите за миноритарния пакет в Алпин?

Аеродинамичните предимства (тези при отворено крило са видими, докато тези при затворено могат да бъдат подобрени) трябва да надделеят над негативните аспекти. Тъй като има два задвижващи механизма, монтирани в страничните прегради, за да се избегне централният, който създава съпротивление, има неизбежно увеличение на теглото. А SF-26 все още трябва да премине през „диета“, за да свали тези 6-7 кг наднормено тегло. Това, което видяхме досега, е крило „Макарена“ в първи етап на развитие, защото се разработва и по-сложна концепция, която да осигури диференцирано време за затваряне в зависимост от завоите, които червеният болид трябва да преодолее.

Намираме се едва в началото на фазата на развитие и ще трябва да свикнем с болиди, които ще променят облика си в хода на сезона. Много е вероятно да видим отново и пластмасовия елемент, видян на стойката на системата Halo в Китай до спринтовата надпревара, който след това беше премахнат, за да се избегнат проблеми с техническите правила и тълкуването им.

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

