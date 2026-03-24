Джон Елкан: Ферари трябва да се завърне на върха

В писмо до акционерите президентът на Ферари Джон Елкан направи равносметка на сезон 2025 за Скудерията във Формула 1 и Световния шампионат за издръжливост. Две страни на един и същи медал, които обаче трябва да защитават името на компанията от Маранело с отговорност, решителност и колективна сила.

Представянето на Ферари може да се оприличи на монета: две лица, разделени от тънка ивица, която обаче ги разграничава безвъзвратно. Това е картината, която се очертава от писмото на Джон Елкан до акционерите на Exor - компанията-шапка на Ферари, разпространено през последните часове.

Президентът на Ferrari засегна няколко теми в своето обръщение. Сред тях, разбира се, не можеха да липсват и тези, посветени на спортните резултати и постижения на Черните кончета в моторните спортове през сезон 2025.

От едната страна е Формула 1, където 2025 влезе в историята като един от най-трудните сезони в последно време, белязан от малко подиуми, малко поводи за радост и нито една победа.

Именно оттук обаче Елкан иска да започне наново, като цитира не кой да е, а основателя на компанията Енцо Ферари.

„Тимът ни във Формула 1 не успя да постигне амбициите си. Но във Ферари винаги сме разбирали, че състезанията са както научаване на нови неща, така и победи. Основателят на Ферари, Енцо Ферари, е поддържал това, което е наричал „Музей на грешките“ – колекция от счупени части, събрани в търсене на прогрес. Този манталитет остава важен и днес: отговорност и решителност да се върнем по-силни.“

Другата страна на медала обаче показва лице, което гледа към изгряващото слънце, чиито лъчи се отразяват във водата на океана, създавайки ослепителна игра на светлината.

Въпросното лице – в идеалния случай – е това на Антонело Колета, големият шеф на състезателните програми извън Формула 1, които продължават да жъне успехи. За три години бяха постигнати три победи в „24-те часа на Льо Ман“ с три различни автомобила 499P (№51, №50 и миналата година №83). Невъзможно е да се забравят световните титли при конструкторите и пилотите (с Пиер Гуиди, Джовинаци и Каладо), както и триумфът в Макао на 296 GT3 с Антонио Фуоко зад волана.

„Ферари записа изключителна година в състезанията за издръжливост, като спечели както титлата при конструкторите, така и при пилотите в Световния шампионат за издръжливост, постигна още една победа в Льо Ман и завоюва Световната купа GT3 в Макао. - припомни Елкан. - Тези успехи, дошли повече от половин век след последната световна титла на Ферари в състезанията за издръжливост, отразяват изключителния отборен дух, който обединява всички замесени – от механиците в бокса до инженерите и пилотите, които работят с отдаденост към обща цел. Решението да се върнем към състезанията за издръжливост беше взето по време на трудния период, белязан от изолацията заради COVID, което прави възможността да празнуваме отново заедно тези победи на пистата още по-значима. Също толкова важно е, че след това решение Ферари се завърна, за да спечели юбилейното издание №100 на Льо Ман, петдесет години след последното си участие в състезанието, а след това постигна три поредни победи с три различни пилотски състава, което е доказателство за единството и колективната сила на отбора.“

