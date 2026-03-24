Преговорите между Верстапен и Мерцедес предстоят

Преговорите между Mercedes и Макс Верстапен ще се случат още тази година, твърди бившият пилот от Формула 1 и настоящ анализатор Джолиън Палмър.

Палмър, който има 35 състезания с Рено през 2016-2017, вярва, че бъдещето на Верстапен във Формула 1 отново ще бъде гореща тема тази година, ако проблемите на Ред Бул продължат, а Мерцедес запази ролята си на фаворит в новата ера от развитието на световния шампионат.

IT'S RACE WEEK ONCE AGAIN 😍



We're heading to Suzuka for Round 3! 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

Деймън Хил: И титлата няма да гарантира мястото на Ръсел в Мерцедес

Четирикратният световен шампион Верстапен преживя изключително разочароващ старт на сезон 2026. Освен че не харесва новото поколение болиди във Формула 1, той е недоволен от управлението на RB22 на Ред Бул, който е засегнат от проблеми с надеждността в началото на кампанията.

Верстапен съобщи, че не е имал заряд в батерията в началото на състезанията в Австралия и Китай, и беше принуден да се оттегли от втория кръг на сезона в Шанхай поради повреда в охлаждането на системата ERS в автомобила му. Нидерландецът вече изостава значително в битката за титлата, като заема осмото място в шампионата на пилотите със само осем точки.

Шумахер: Верстапен да спре да хленчи и да помогне на Ред Бул

Палмър смята, че представители на Верстапен скоро ще проведат разговори с Мерцедес, особено ако Сребърните стрели продължат да доминират през 2026, като тимът спечели първите две състезания плюс спринтовата надпревара в Китай.

„Този разговор с Мерцедес ще се състои, защото Ред Бул, казахме го и миналата година, няма да спечелят титлата този сезон - заяви Палмър в подкаста F1 Nation. - В крайна сметка бях прав миналата година с разлика от две точки. Изглежда, че в Ред Бул имат твърде много работа за вършене, а Макс не е тук, за да завършва осми в квалификациите. Той не е тук, за да не се бори дори за подиум.

Леклер: Разликата ни с Мерцедес е половин секунда на обиколка

„Той ще търси начин да влезе в Мерцедес, защото те имат най-добрата кола. Те, най-малкото, ще бъдат в битката за шампионската титла и през следващите няколко години.

„Така Тото Волф получава шанс да подпише с Макс, а същевременно ще е заплашен имаш от другите отбори, които наваксват. Така че това сериозно предимство от началото на тази година само ще намалява.

В Япония: Нюи е виновен за хаоса в Астън Мартин

„Не можем да пренебрегнем факта, че Макс Верстапен търси този контакт, видяхме тези разговори да се случват още миналата година, и имаше известно напрежение. Беше в Австрия, където на пресконференцията Джордж каза: „Е, чакайте малко, защо всички говорим, че той ще ме замести? Аз побеждавам Кими постоянно. Така че той трябва да се притеснява.“

Много медии и анализатори усилено свързваха Верстапен с Мерцедес през цялата минала година, когато бъдещето му се превърна в основна тема на разговор през първите месеци на сезон 2025.

Щайнер прогнозира как ще се развие битката между Хамилтън и Леклер

В Мерцедес не крият желанието си да подпишат с Верстапен, като шефът на отбора Тото Волф публично "флиртуваше" с 28-годишния пилот, преди миналото лято той да обвърже краткосрочното си бъдеще с Ред Бул. В отговор Мерцедес подсигури настоящия лидер в шампионата Джордж Ръсел и съотборника му Андреа Кими Антонели с нови удължавания на договорите.

Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028, но се смята, че има няколко клаузи, свързани с представянето, които биха му позволили да напусне и да се присъедини към съперник по-рано, ако определени условия не бъдат изпълнени.

Сайнц предупреди за предстоящи големи катастрофи във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages