  Преговорите между Верстапен и Мерцедес предстоят

Преговорите между Верстапен и Мерцедес предстоят

Преговорите между Mercedes и Макс Верстапен ще се случат още тази година, твърди бившият пилот от Формула 1 и настоящ анализатор Джолиън Палмър.

Палмър, който има 35 състезания с Рено през 2016-2017, вярва, че бъдещето на Верстапен във Формула 1 отново ще бъде гореща тема тази година, ако проблемите на Ред Бул продължат, а Мерцедес запази ролята си на фаворит в новата ера от развитието на световния шампионат.

Четирикратният световен шампион Верстапен преживя изключително разочароващ старт на сезон 2026. Освен че не харесва новото поколение болиди във Формула 1, той е недоволен от управлението на RB22 на Ред Бул, който е засегнат от проблеми с надеждността в началото на кампанията.

Верстапен съобщи, че не е имал заряд в батерията в началото на състезанията в Австралия и Китай, и беше принуден да се оттегли от втория кръг на сезона в Шанхай поради повреда в охлаждането на системата ERS в автомобила му. Нидерландецът вече изостава значително в битката за титлата, като заема осмото място в шампионата на пилотите със само осем точки.

Палмър смята, че представители на Верстапен скоро ще проведат разговори с Мерцедес, особено ако Сребърните стрели продължат да доминират през 2026, като тимът спечели първите две състезания плюс спринтовата надпревара в Китай.

„Този разговор с Мерцедес ще се състои, защото Ред Бул, казахме го и миналата година, няма да спечелят титлата този сезон - заяви Палмър в подкаста F1 Nation. - В крайна сметка бях прав миналата година с разлика от две точки. Изглежда, че в Ред Бул имат твърде много работа за вършене, а Макс не е тук, за да завършва осми в квалификациите. Той не е тук, за да не се бори дори за подиум.

„Той ще търси начин да влезе в Мерцедес, защото те имат най-добрата кола. Те, най-малкото, ще бъдат в битката за шампионската титла и през следващите няколко години.

„Така Тото Волф получава шанс да подпише с Макс, а същевременно ще е заплашен имаш от другите отбори, които наваксват. Така че това сериозно предимство от началото на тази година само ще намалява.

„Не можем да пренебрегнем факта, че Макс Верстапен търси този контакт, видяхме тези разговори да се случват още миналата година, и имаше известно напрежение. Беше в Австрия, където на пресконференцията Джордж каза: „Е, чакайте малко, защо всички говорим, че той ще ме замести? Аз побеждавам Кими постоянно. Така че той трябва да се притеснява.“

Много медии и анализатори усилено свързваха Верстапен с Мерцедес през цялата минала година, когато бъдещето му се превърна в основна тема на разговор през първите месеци на сезон 2025.

В Мерцедес не крият желанието си да подпишат с Верстапен, като шефът на отбора Тото Волф публично "флиртуваше" с 28-годишния пилот, преди миналото лято той да обвърже краткосрочното си бъдеще с Ред Бул. В отговор Мерцедес подсигури настоящия лидер в шампионата Джордж Ръсел и съотборника му Андреа Кими Антонели с нови удължавания на договорите.

Верстапен има договор с Ред Бул до края на 2028, но се смята, че има няколко клаузи, свързани с представянето, които биха му позволили да напусне и да се присъедини към съперник по-рано, ако определени условия не бъдат изпълнени.

Снимки: Gettyimages

