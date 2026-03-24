Пирели има план срещу състезанията само с един бокс

Стратегията за спирания в бокса често е решаващ фактор по време на състезанията от Формула 1, като в новата история на спорта Гран при на Унгария през 2019 е класически пример за това. Тогава Макс Верстапен се опита да завърши състезанието с едно спиране, но в крайна сметка отстъпи пред Люис Хамилтън, който с две спирания и по-нови гуми успя да го изпревари в края и да спечели победата.

Дебатът за едно или две спирания в бокса продължава от години, но това е дилема, пред която отборите все още не са се изправяли през настоящата кампания за 2026. Макар да са минали само два кръга от сезона, състезанията в Австралия и Китай бяха спечелени от Мерцедес с проста стратегия с едно спиране, като много от останалите водещи пилоти приложиха същия подход. Причината е, че износването на гумите е по-малко в началото на новия регулаторен цикъл.

IT'S RACE WEEK ONCE AGAIN 😍



We're heading to Suzuka for Round 3! 🇯🇵#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/T2tiHrZ7jq — Formula 1 (@F1) March 23, 2026

Това може да се дължи на няколко фактора. Първият е, че Пирели произвежда по-издръжливи гуми, като се отказа от най-мекия си състав C6 и предлага гама от C1 до C5 за по-леките и по-тесни гуми. Най-голямото влияние обаче оказва радикално промененото шаси, тъй като минималното тегло е намалено с 32 кг, а притискащата сила е значително по-малка.

Това означава,- че натоварването върху гумите, особено в завоите, не е толкова голямо. Пилотите често трябва да намаляват скоростта и да се движат по инерция, за да пестят батерията, тъй като задвижващите системи вече разчитат на почти равномерно разпределение на мощността (50:50) с електрическата енергия. Всичко това води до по-бавни времена за обиколка – полпозишънът в Китай миналата година беше с 1,423 секунди по-бърз от този през 2026 – което означава, че издръжливостта на гумите е по-висока в сравнение с чудовищните машини с граунд ефект.

Това обаче е само началото на нов регулаторен цикъл и на фона на многобройните призиви от страна на пилотите за промени в тези несъвършени правила, шефът на Пирели Моторспорт Марио Изола заяви, че има възможност за промяна в гамата гуми, за да се разширят стратегическите възможности.

„Целта за новите гуми беше подобна на миналогодишната – да имаме комбинация от стратегии с едно и две спирания, като трите състава са подходящи за състезанието“, каза Изола в Китай, който ще напусне италианския производител това лято.

„Работихме по тази концепция, опитвайки се да пресъздадем ситуацията от миналата година, без да знаем точно какви ще са характеристиките на новите болиди и как те ще работят с гумите. Почти всичко е различно. Сега вече имаме данни и вярвам, че както в Мелбърн, така и тук, не бяхме далеч от идеалния вариант, така че изборът за първите състезания все още е добър.“

„Разбира се, събираме данни, но когато тествахме, гледайки резултатите, за Бахрейн се предполагаше да използваме моделите C1, C2 и C3. Вероятно, съдейки по резултатите от предсезонните тестове, беше възможно да се премине и към C2, C3 и C4 – тоест една стъпка по-меки - добави той. - Ще обмислим това като цяло, така че ако на някои писти трябва да преминем към една стъпка по-меки гуми, има възможност да променим селекцията. Изпратихме предварителен избор на отборите и те имат представа за целия сезон, но можем да променим селекцията със съгласието на ФИА. Така че все още има възможност да променим избора, малко към по-твърдата страна или по-вероятно към по-меката.“

Изола добави, че ситуацията напомня на 2017, когато в 13 от 20 състезания победителят е използвал стратегия с едно спиране. Това се случи, след като Формула 1 въведе различни промени в правилника, като например увеличаване на широчината на гумите с 25% за подобряване на механичното сцепление, което обаче доведе до по-добра издръжливост. В резултат на това Пирели представи по-широка гама за 2018, включително гумите „хиперсофт“, в опит да създаде повече стратегически възможности.

Все още обаче е твърде рано да се каже, че италианският производител трябва да направи същото за 2027, особено като се има предвид, че при всяка промяна в правилата отборите непрекъснато ще развиват своите болиди през годината.

„Има го и това, че колите, които гледаме сега, вероятно са доста различни от тези, които ще се състезават през втората половина на сезона - допълни Изола. - Това означава, че ако колите станат много по-бързи, натоварването върху гумите също ще бъде много по-голямо и настоящата селекция може да се окаже идеална. В началото темпът на развитие е много бърз. Знаем това от минали сезони.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages