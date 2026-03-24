Колко са кандидатите за миноритарния пакет в Алпин?

Шефът на Алпин във Формула 1 Флавио Бриаторе потвърди наскоро, че има няколко кандидати за пакета от 24% от акциите на тима, който сега е собственост на Otro Capital.

Сделката стана факт през декември 2023 година, като тези 24% бяха купени за 218 милиона долара и купувачът е поел ангажимент за популяризиране на проекта на Рено във Формула 1 и реализиране на нови търговски възможности. Това обаче не се е случило и сега от Рено притискат Otro Capital да продадат дела си, тъй като условията по сделката позволяват това на автомобилния гигант.

Според различни източници в борбата за този пакет акции влиза американският милиардер Стив Коен, който притежава и бейзболния клуб Ню Йорк Метс, като предложението му е на стойност 600 милиона долара.

Другите кандидати са Кристиан Хорнър заедно с MSP Capital Partners – бившият миноритарен акционер в Макларън и Тото Волф с Мерцедес.

