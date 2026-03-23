  Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

  • 23 март 2026 | 14:42
Програма на уикенда за Гран При на Япония във Формула 1

Керванът на Формула 1 се насочва към легендарната писта „Сузука“, която ще бъде домакин на третия кръг за сезон 2026 в световния шампионат. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд за Гран При на Япония в българско време.

Петък (27 март):
4:30 часа – Формула 1 първа тренировка
8:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (28 март):
4:30 часа – Формула 1 трета тренировка
8:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (29 март):
8:00 часа* – Формула 1 състезание (53 обиколки)

*Лятно часово време

