Защо доктор Марко е оптимист за сезона на Верстапен и Ред Бул

Сезон 2026 във Формула 1 стартира катастрофално за Ред Бул, но бившият съветник на тима доктор Хелмут Марко посочи един основен фактор, който работи в полза на отбора.

В първия кръг от кампанията нидерландецът трябваше да си пробива път напред, като достигна до шесто място от 20-а позиция на стартовата решетка. Това се наложи след катастрофа по време на първата част от квалификацията, която го изхвърли рано от сесията.

Нещата не се подобриха в Шанхай, като всъщност представянето на Ред Бул значително се влоши.

Болидът RB22 се оказа проблемен и нито четирикратният световен шампион, нито новият му съотборник Исак Хаджар успяха да се справят с трудностите. След като в Мелбърн се бореше с Макларън за позицията на трети най-добър отбор, базираният в Милтън Кийнс тим бързо се озова в битка с болида на Хаас, пилотиран от Оливър Беарман, и този на Алпин с Пиер Гасли – и я загуби.

Въпреки че Хаджар достигна до финала в Гран При на Китай и взе четири точки за осмото си място, Верстапен беше принуден да се оттегли заради теч на охладителна течност.

Въпреки трудния старт на годината, който остави Ред Бул на пето място в класирането при конструкторите, Марко вярва, че отборът и Верстапен могат да обърнат нещата.

„Ред Бул е известен с това, че може да наваксва бързо и ефективно - заяви 82-годишният специалист пред OE24. - Така че всичко все още е възможно.“

Австриецът обясни как отмяната на състезанията за Гран При на Бахрейн и Саудитска Арабия работи в полза на производителя на енергийни напитки, дори ако в тима са на по-различно мнение.

„Хубавото е, че двете състезания през април бяха отменени, което им дава още повече време“, добави Марко.

