Мерцедес представи специална разцветка за Гран При на Япония

  • 24 март 2026 | 16:48
Мерцедес стана третият отбор от Формула 1, който разкри специална, еднократна разцветка на болида си за предстоящата Гран При на Япония. Третият кръг от сезон 2026, който ще се проведе на пистата „Сузука“, ще бъде първото състезание от кампанията, в което ще видим подобни специални разцветки.

След Рейсинг Булс и Хаас, Мерцедес е следващият отбор, който представи своя уникален дизайн за японската надпревара. Двата болида W17 на Mercedes ще бъдат с обновена визия, включваща изображение на вълк върху предното крило.

Отборът публикува дигитални изображения на дизайна в социалните мрежи под мотото „Освобождаване на звяра“.

Сребърните стрели преследват трета поредна победа от началото на сезон 2026 и да продължат перфектния си старт на новата кампания. Джордж Ръсел спечели при двойната победа на тима в откриващата Гран При на Австралия, преди съотборникът му Андреа Кими Антонели да го последва с успех в Гран При на Китай. Ръсел също така спечели и спринтовото състезание в Китай.

По-рано във вторник Хаас представи уникална разцветка на тема „Годзила“ като част от целогодишното си партньорство с японската развлекателна компания Toto Co. Пилотите Оли Беарман и Естебан Окон присъстваха на събитие в Токио, за да разкрият дизайна на болида VF-26.

Рейсинг Булс също ще се състезават със специална разцветка, представяйки „пролетно издание“ на своята цветова схема за Япония. В нея се забелязва повече червено, отколкото обикновено присъства по болидите на тима.

