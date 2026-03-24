Тотнъм и Тудор се разделят още през тази седмица?

Тотнъм ще се раздели с мениджъра си Игор Тудор най-много до два дни, съобщава британският журналист Пийт О'Рурк във вторник. Бъдещето на хърватина е ясно, а Роберто де Дзерби е основен кандидат да поеме отбора. Това може да се случи още до края на настоящата седмица. Раздялата на Тудор с лондончани ще бъде по взаимно съгласие.

Крис Хютън и бившият треньор на Монако Ади Хютер също са потенциални кандидати да поемат "шпорите".

Маурисио Почетино също перманентно е свързван със завръщане в Тотнъм, но аржентинецът със сигурност трябва да изчака края на Световното първенство, на което ще води състава на един от домакините - САЩ.

Отборът от Северен Лондон се намира на 17-о място в класирането във Висшата лига, само на точка над зоната на изпадащите. Тотнъм записа четири загуби в пет мача от първенството под ръководството на Игор Тудор.

🚨 Igor Tudor is set to leave Tottenham by mutual consent. Decision made. 😳



