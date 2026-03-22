Трагедията на Тотнъм достигна ново ниво

Възможността Тотнъм да изпадне от Висшата лига става все по-реалистична. "Шпорите" загубиха директна битка за оцеляване срещу Нотингам, който ги изпревари. Форест спечели с 3:0 на "Тотнъм Хоспър Стейдиъм" и остави домакините на точка от зоната на изпадащите. Лондончани нямат победа в последните си 13 шампионатни срещи. Те са най-слабият домакин в Премиър лийг и днес записаха десета загуба на своя стадион.

Tottenham are winless in 13 Premier League games (D5, L8), their longest run since 1935.



Only three teams have had longer winless starts to a calendar year in PL history (Sunderland 2002–03, Derby 2007–08, Middlesbrough 2016–17) 📉



All were relegated. 😬 pic.twitter.com/5JD7zxuvZy — Football (@WR_football_) March 22, 2026

Лошите резултати и притеснението сякаш се отразиха. И двата отбора се стараеха, но грешките преобладаваха. Първата по-добра ситуация бе създадена от "шпорите" след отличчен пробив на Тел, но неговият удар бе отклонен. Малко по-късно Ричарлисон засече с глава центриране от ъглов удар, но не бе достатъчно точен. След това след дълъг тъч и разбъркване в наказателното поле Игор Жезус отклони топката и тя се удари в гредата.

След половин час игра Ричарлисон бе изведен зад защитата и опита да намери Соланке, но нападателят се размина с топката, а и в ситуацията бе вдигната засада. Тотнъм доминираше, но не успяваше да стигне до гол и ситуацията се промени в края на първото полувреме. Викарио се справи след удар от воле на Жезус. При последвалия ъглов удар бразилецът засече отлично топката с глава и откри резултата. В добавеното време на първата част великолепен удар на Тел от дистанция бе посрещнат от великолепно спясаване на Селс, който отклони топката в гредата.

Игор Тудор направи двойна смяна на почивката и промените бяха в защита, като Ван де Вен напусна поради контузия. В началото на второто полувреме лондончани не направиха нещо особено, за да променят нещата, а Викарио предотврати втори гол във вратата си, след като отрази удар на Уилямс с глава. Нотингам нанесе втори удар в 62-ата минута. Хъдсън-Одой проби отляво и намери Гибс-Уайт, който се разписа.

Ситуацията на домакините се влоши още повече, защото Тел трябваше да напусне принудително, след като се контузи. "Шпорите" натиснаха в последните 15 минути и създадоха някои положения. Бергвал стреля неточно от добра позиция, а удар на Сар бе блокиран от Сангаре. Три минути преди края на редовното време резервата Тайуо Ауоний увеличи мъките на Тотнъм. Той бе изпуснат след центриране на Уилямс и направи резултата 0:3. Тимът на Тудор не успя да стигне дори до гол, след като Селс на два пъти се намеси отлично в края след удари на Соланке и Ромеро.

Снимки: Imago