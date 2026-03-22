  Трагедията на Тотнъм достигна ново ниво

Трагедията на Тотнъм достигна ново ниво

  • 22 март 2026 | 18:30
  • 3971
  • 1

Възможността Тотнъм да изпадне от Висшата лига става все по-реалистична. "Шпорите" загубиха директна битка за оцеляване срещу Нотингам, който ги изпревари. Форест спечели с 3:0 на "Тотнъм Хоспър Стейдиъм" и остави домакините на точка от зоната на изпадащите. Лондончани нямат победа в последните си 13 шампионатни срещи. Те са най-слабият домакин в Премиър лийг и днес записаха десета загуба на своя стадион.

Лошите резултати и притеснението сякаш се отразиха. И двата отбора се стараеха, но грешките преобладаваха. Първата по-добра ситуация бе създадена от "шпорите" след отличчен пробив на Тел, но неговият удар бе отклонен. Малко по-късно Ричарлисон засече с глава центриране от ъглов удар, но не бе достатъчно точен. След това след дълъг тъч и разбъркване в наказателното поле Игор Жезус отклони топката и тя се удари в гредата.

След половин час игра Ричарлисон бе изведен зад защитата и опита да намери Соланке, но нападателят се размина с топката, а и в ситуацията бе вдигната засада. Тотнъм доминираше, но не успяваше да стигне до гол и ситуацията се промени в края на първото полувреме. Викарио се справи след удар от воле на Жезус. При последвалия ъглов удар бразилецът засече отлично топката с глава и откри резултата. В добавеното време на първата част великолепен удар на Тел от дистанция бе посрещнат от великолепно спясаване на Селс, който отклони топката в гредата.

Игор Тудор направи двойна смяна на почивката и промените бяха в защита, като Ван де Вен напусна поради контузия. В началото на второто полувреме лондончани не направиха нещо особено, за да променят нещата, а Викарио предотврати втори гол във вратата си, след като отрази удар на Уилямс с глава. Нотингам нанесе втори удар в 62-ата минута. Хъдсън-Одой проби отляво и намери Гибс-Уайт, който се разписа.

Ситуацията на домакините се влоши още повече, защото Тел трябваше да напусне принудително, след като се контузи. "Шпорите" натиснаха в последните 15 минути и създадоха някои положения. Бергвал стреля неточно от добра позиция, а удар на Сар бе блокиран от Сангаре. Три минути преди края на редовното време резервата Тайуо Ауоний увеличи мъките на Тотнъм. Той бе изпуснат след центриране на Уилямс и направи резултата 0:3. Тимът на Тудор не успя да стигне дори до гол, след като Селс на два пъти се намеси отлично в края след удари на Соланке и Ромеро.

Снимки: Imago

